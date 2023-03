La respuesta de Herrera a un tuit crítico tras confesar sus molestias

Horas después de este anuncio y de que la noticia se publicara en la web de este periódico, Ander Herrera quiso matizar algunas cuestiones de su primer mensaje. Ante las críticas que estaba recibiendo en comentarios de Twitter por haber fichado por el Athletic en estas condiciones aseguró que «problemas musculares no quiere decir lesiones impedientes». «Ahora sí estoy de baja y haciendo todo por volver. Debuté ante el Rayo al poco de llegar (lesionado no hubiera sido posible), he estado disponible 17 partidos y he jugado 11«, añade el jugador.

