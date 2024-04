La respuesta de Nerea Garmendia, aficionada de la Real, al preguntarle dónde tiene «aparcada» la gabarra

Gabriel Cuesta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Martes, 16 de abril 2024, 19:24 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Las imágenes de un Athletic campeón cuarenta años después sobre la gabarra siguen dando de qué hablar. Incluso para aquellas personas que no sienten los colores rojiblancos. Entre ellas, la actriz y humorista guipuzcoana Nerea Garmendia, reconocida seguidora de la Real Sociedad, que ha protagonizado un gesto de deportividad al ser preguntada por dónde tenía «aparcada la gabarra». Dio la vuelta a la pregunta con un tono divertido y desenfadado. «Soy de la Real Sociedad, pero al final el premio se ha quedado en Euskadi», explicaba durante la celebración del festival Ibicine.

También aprovechó para poner en valor la sana rivalidad que existe entre ambos equipos actualmente: «Son nuestros vecinos y nosotros somos de hacer derbis sanos». «La afición del Athletic y la Real siempre estamos unidos, aunque cada uno quiere que gane su equipo. Nos alegramos mucho», zanjaba. Garmendia ha realizado estas declaraciones durante su estancia en Ibiza, donde ha ejercido de presidenta del jurado en el festival Ibicine.

Preguntada por un posible regreso de 'Vaya semanita', Garmendia ha señalado que «ahora no podríamos hacerlo con la misma libertad con la que se hizo en 2003». «Estamos hablando de hace 21 años. No tendríamos tanta relajación a la hora de hacerlo... Aunque, si lo hiciéramos, yo creo que apostaríamos por ser auténticos y no tener ningún tipo de filtro».