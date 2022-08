Iñaki Williams: «Ser internacional con Ghana es un tren que solo pasa una vez»

Iñaki Williams afronta una temporada de grandes retos colectivos e individuales. Por un lado, devolver al Athletic a Europa, un lugar que no ocupa desde hace cinco años y que ha quedado establecido desde esta semana como la meta del equipo de Ernesto Valverde. «Es donde queremos estar», afirma. Por otro, jugar su primer Mundial después de la llamada de Ghana, «un tren que solo pasa una vez», ha explicado en Lezama sobre su internacionalidad con el país africano.

El delantero rojiblanco se ha referido primero a la escenificación pública del presidente, Jon Uriarte, del entrenador, Ernesto Valverde, y del capitán, Iker Muniain, sobre la meta del Athletic. «Objetivo Europa, está claro. Ponemos ahí el foco todos los años pero no es algo que no sepamos. Vamos a dar un golpe sobre la mesa para volver a Europa», ha avanzado el mayor de los Williams, quien considera fundamental hacer un buen inicio de curso y aprovechar «que tenemos cinco de siete partidos en casa. A priori tenemos un bonito calendario para arrancar y sumar. Tenemos que hacer de San Mamés un fortín», ha pedido el delantero rojiblanco.

Después de la etapa de Marcelino, Iñaki vuelve a reencontrarse con Ernesto Valverde, que esta pretemporada le ha vuelto a colocar en su vieja ubicación, alternándola con la plaza de delantero centro. «Llevaba casi dos años sin jugar en la banda, Ernesto me hizo subir, me he reencontrado en una posición donde puedo aportar mis cualidades de profundidad y desborde», motivos para alimentar que es capaz de ofrecer más al equipo. «Todos los años siempre quiero dar lo mejor de mí, estar disponible, ayudar al equipo con goles y asistencias y mejorar los números de la pasada temporada».

Esto en cuanto a la aportación con el Athletic. Pero en este curso tan especial, en el horizonte aparece un nuevo reto para Iñaki Williams como es el Mundial de Catar a mediados de noviembre. A sus 28 años, ha aceptado la propuesta de Ghana para formar parte de la selección del país de sus padres, algo que le llena de ilusión y ambición. «Es algo que llevo muchos meses valorando y la familia me ayudó a tomar la decisión; el presidente de la Federación es quien hizo más fuerza para que yo pudiera dar este paso y es una situación excepcional que no se iba a dar más. Los trenes solo pasan una vez. Me he montado y sopesando los pros y los contras y hay más cosas buenas que malas en esta decisión que he tomado con madurez», ha declarado Iñaki, quien acto seguido ha desligado su decisión con la de su hermano Nico. «Aunque seamos hermanos la tiene que tomar él, decida lo que decida yo voy a estar para ayudar», ha dicho.

Parones

Al ser cuestionado por las causas de dar ahora este paso, Williams ha explicado que «se han reunido muchos factores. Tengo 28 años y cuando me pidieron representar a Ghana, no lo tenía nada claro, pero el viaje que tenía pendiente me ayudó muchísimo. Cuando ves que te apoyan de esa manera entiendes que has tomado la decisión correcta y voy a disfrutar muchísimo deportiva y personalmente». Y a la hora de plantear su idea al Athletic, Williams ha reconocido que el anterior presidente, Aitor Elizegi, «siempre quiso que tomara esa decisión, se siente muy orgulloso, me envió un mensaje muy emotivo y siempre le voy a estar agradecido por entender mis sentimientos».

Por contra, no le preocupan los posibles parones competitivos que puedan afectar a su rendimiento con el Athletic, como puede ser la próxima Copa de África que ha sido aplazada a enero de 2024. «Yo voy a estar disponible. Muchos equipos pierden jugadores y no pasa nada, representar al país de mis padres es muy importante», ha zanjado Iñaki, que ante una disyuntiva entre España o Ghana ha aclarado: «Es la decisión que he tomado por todo lo que han demostrado».