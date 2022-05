Ricardo Bochini entró aplaudido por un grupo de aficionados argentinos en la sala de Prensa de San Mamés. Es el One Club Man de este año. Se sorprendió con el recibimiento. ¿De dónde son?, preguntó a quienes le rendían respeto. Como lo hacía también Diego Armando Maradona, que siempre decía que estaba influenciado por la forma de jugar de 'Bocha'. «Estoy muy orgulloso por recibir este Trofeo de un club tan grande como es el Athletic y después de tantos años desde que me retiré. Lo compartiré con Independiente, donde siempre he recibido el cariño de la gente como ahora en Bilbao. Estoy eternamente agradecido al Athletic. Soy el primer jugador de Sudamérica en recibirlo. Este reconocimiento lo voy a llevar a Argentina y presentarlo en todos los lados. Es la primera vez que recibo un premio fuera de mi país. Esto es algo inusual. Son pocos los jugadores que han vestido una sola camiseta. Ustedes tienen todos los jugadores de acá y yo siempre quise estar en Independiente, desde los 15 años en que fui a la pensión de mi equipo. Me llegaron a decir que podía ir a otro lugar ganando más dinero, pero estar en Independiente ganando títulos no hay plata que lo pague», dijo este mito del fútbol argentino, al lado de una camiseta de Independiente y otra del Athletic con su nombre y su número. El 10.

«Este premio lo han recibido jugadores mundialmente conocidos, de un nivel extraordinario. Poder estar en este lugar es un orgullo y una emoción muy grande desde que he llegado a Bilbao. Tener un premio de otro país, que no me vieron jugar, es algo que no esperaba. Estará en los mejores lugares de mi vitrina», destacó. «El otro día vi el partido ante el Atlético de Madrid y vi el entusiasmo de la gente. Es una afición extraordinaria, cómo alienta al equipo. Este club es grande por la gente», dijo sobre la afición.

¿Qué siente como persona al ser tan carismático? ¿Qué le dio Bochini al fútbol para que le respetaran tanto?, se le cuestionó: «El respeto que hay que tener a todos los rivales. Quería ganar todos los campeonatos. Festejaba con mis hinchas, nunca cargando al rival y todos lo reconocieron así, como mi estilo de fútbol, de jugar para adelante y llegar al arco rival. Eso en Argentina gusta, ese fútbol de 'potrero'. He sido aplaudido en la cancha de Boca, en la de River… La gente no se olvida de la Copa de Libertadores, de las hazañas que logré con otros compañeros. Yo jugaba de 10 y siempre de la misma manera. Habilitaba a mis compañeros que estaban delante, con gambetas, paredes, pases de gol. Viví la época más brillante de Independiente», expresó.