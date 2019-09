Rodrigo se disculpa con Dani García: «En ningún caso pretendí faltarle al respeto» El mediocentro rojiblanco escenifica su malestar con el delantero valencianista, quien puso la música a todo volumen mientras atendía a los medios tras el duelo ante el equipo che ROBERT BASIC Lunes, 30 septiembre 2019, 17:27

Dani García no pudo y no quiso esconder su malestar cuando en plena intervención ante los medios de comunicación después de la derrota ante el Valencia Rodrigo, delantero del conjunto che, puso la música a todo volumen. El mediocentro del Athletic hacía la valoración del encuentro y tuvo que parar porque los decibelios casi le tapaban la voz. «El respeto... el respeto ya vemos que alguno lo tiene en casa», dijo el rojiblanco visiblemente molesto en la zona mixta de San Mamés. Entendía que no era ni el momento ni el lugar para poner tan alto la canción. Algunos de los periodistas presentes trataron de quitar hierro al asunto, pero el bravo futbolista de Zumarraga sintió que el valencianista se había equivocado de pleno. Dos días después, el atacante internacional ha pedido disculpas a través de las redes sociales y ha asegurado que su intención jamás fue incordiar a un compañero de profesión.

Antes de proseguir con el análisis de la derrota, la primera en lo que va de Liga, Dani García argumentó su enfado. «Estamos en una rueda de prensa y creo que hay que tener un poco más de respeto; se llame Rodrigo. Dani García o Pepe. No me jodas», concluyó el centrocampista. Sus declaraciones corrieron como la pólvora y se encontraron con la disculpa del futbolista del Valencia. «Aparte de la importancia de la victoria me gustaría aclarar, sin ánimo de alimentar polémicas, los hechos ocurridos tras el partido del sábado ante el Athletic», escribió el punta. «Cuando después de ducharme pasé por la zona mixta camino al bus y no me di cuenta de que Dani García estaba atendiendo a los medios. Por tanto, en ningún caso pretendí incordiar, provocar o faltarle al respeto a un compañero de profesión ni a los periodistas allí presentes. A pesar de ello –subrayó–, aquí dejo mis más sinceras disculpas por las molestias causadas durante esos cinco segundos. Para mí aquí termina la situación y le deseo lo mejor tanto a Dani como a su equipo», remató Rodrigo.

La plantilla rojiblanca ha disfrutado de dos días libres y volverá a los entrenamientos este martes en Lezama. La sesión dará comienzo a las 10.30 horas y será a puerta abierta. Los hombres de Gaizka Garitano comenzarán con la preparación del encuentro del domingo ante el Celta, que atraviesa por una situación delicada e incluso peligra el cargo de su entrenador, Fran Escribá.