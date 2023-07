Rubén Alves, jugador del Racing: «Es maravilloso que el Athletic se interese por mí»

Rubén Alves, un central brasileño de 28 años criado en Santutxu que triunfa en el Racing, ha sido seguido por los rojiblancos, pero no se hace ilusiones: «Sé que las posibilidades son muy bajas», admite en La Albericia tras completar la sesión de entrenamiento del martes.

El DNI. Nació en Río de Janeiro.Llegó a Santutxu con 9 meses. En septiembre cumple 29 años.

Sus equipos. Cantera del Santutxu, Santutxu Tercera, Amorebieta, Barakaldo, Atlético Baleares, Ibiza y Racing.

Su temporada pasada. 35 partidos, todos ellos en Liga y 33 de ellos como titular, 3.002 minutos y una asistencia de gol.

El Athletic hizo saber al principio del verano al agente del jugador, Kike San Pedro, que era uno de los futbolistas incluido en la agenda de futuribles, pero el asunto quedó varado ahí. Ibaigane no ha vuelto a mover pieza. El verano, en todo caso, es largo. «No damos por cerrada la plantilla. Hay una importante baja en el centro de la defensa», advirtió Ernesto Valverde.

- Se publicó en EL CORREO que estaba en la órbita del Athletic. ¿Qué sabe?

– Hubo algún interés que llegó de mi representante. Yo nunca hablé con nadie del Athletic. Son cosas de mi representante. Me crié en Bilbao. El simple hecho de aparecer en la órbita del Athletic en estos momentos con la edad que tengo... Para mis seres queridos y para mí ver algo así es maravilloso. Ya estoy realizado. Ya he cumplido un objetivo maravilloso en mi vida, que es que el equipo de la ciudad que me he criado se interese por mí. Al final no ha ido a más. He leído información que me ha llegado, que hay muchos jugadores, pero del interés a dar ese paso no ha llegado nunca.

– A su agente sí se le trasladó desde el Athletic que había interés.

– Sí, pero un interés en el que había varios jugadores en esa lista por encima. Jugadores de Primera, jugadores tops. Soy bastante realista, tengo los pies en el suelo y la cabeza bien amueblada. El simple hecho de que haya salido la noticia para mí es maravilloso, pero sé que las posibilidades son muy bajas. Así que estoy muy feliz y muy tranquilo aquí.

No sólo ha llamado la atención en Bilbao. Un equipo de la MLS de Estados Unidos ha intentado ficharlo. Con contrato hasta 2024, tiene una cláusula de 4 millones.

De Río a Santutxu

Alves nació en Río de Janeiro, hijo de padre baracaldés y madre brasileña. Cuando tenía nueve meses la familia se instaló en Santutxu. «Jugaba en la calle, en el colegio Luis Briñas y en el polideportivo de Txurdinaga», evoca. A los diez años entró a formar parte del club de su barrio bilbaíno, en donde permaneció hasta los 21 años. Tras dos temporadas en Tercera, se fue con destino a Amorebieta, entonces en Segunda B.

Hoy es uno de los mejores centrales de Segunda, pero sorprendentemente el Athletic nunca le puso un ojo encima. «Nunca estuve en su órbita. Nunca llegaron a contactar conmigo». No hay señal de tristeza. Lo contempla con perspectiva. Cree que eso le ha reforzado. «Todo en esta vida pasa por algo. Muchos de mi edad fueron a Lezama, pero han tenido otro tipo de carrera. Hoy estoy en mi mejor momento».

Su éxito es el triunfo del tesón. A Alves le ha costado asomar la cabeza en el fútbol profesional. Tras la falta de interés del Athletic, saltó al Amorebieta, entonces en Segunda B. Allí se produjo un cambio crucial. Hasta entonces era lateral izquierdo, pero su entrenador, Carlos Docando, le animó a ser central. «Tuve que elegir». Le dio pena. «Disfrutaba más como lateral por la facilidad para subir». Pero su entrenador y su entorno le animaron a reflexionar sobre sus fortalezas y su futuro. «Al final pesé que por mis condiciones, altura (1,84) y que soy zurdo, creí que tendría más futuro», evoca. «Me ha ido bien».

Allí vivió su primer fiasco. Aitor Larrazabal apenas contó con él en el tramo final y optó por una salida al Atlético Baleares, en donde se convirtió en una pieza clave para su entrenador Javier 'Manix' Mandiola. «Quería cambiar de aires. No estaba contento. Quería salir de la zona de confort y alejarme de los míos. Tuve la confianza de Manix. Quedamos campeones, pero nos quedamos sin subir en el doble play-off. Nos eliminaron Racing y Mirandés».

Aparece el Racing

Vivió otro año en Mallorca antes de ir al Ibiza, con el que perdió ante el Cornellá una nueva promoción de ascenso a Segunda A. Parecía que su destino era quedarse clavado en Segunda B. Pero las penurias finalizaron cuando el Ibiza ascendió en 2021 tras eliminar al UCAM Murcia.

El primer año en la división de plata le dejó un regusto amargo. Jugaba con el primer entrenador, Juan Carlos Carcedo, pero no con el segundo, Paco Jémez. Los ánimos estaban bajos, pero no se quejó. «Siempre pienso que todo pasa por algo».

El Racing, recién ascendido a Segunda, acudió a su auxilio el pasado verano. Su entrenador, Guillermo Fernández Romo, y su director deportivo, Mikel Martija, estaban convencidos de que iba a triunfar a su lado. «Un gran club, una gran familia, cerca de casa», presenta de modo afectuoso. «No me lo pensé. Llegué con mi pareja, ibicenca, y su hijo, que es como si fuese mío». sabía lo que se iba a encontrar. «Cantabria la tengo muy recorrida porque mi familia tiene casa en Noja. Dije que sí de inmediato». Se felicita. «Estoy viviendo una etapa maravillosa», avisa orgulloso.