Ruge La Catedral en una de sus grandes noches

San Mamés no se calla. La Catedral ha ardido este sábado por la noche antes del inicio del encuentro frente al Real Madrid. Mosaico. El himno cantado por una afición entregada. A capella, con todo el alma y el corazón que se merece una cita como la visita del cuadro blanco. El duelo del año. A pesar de que la Herri Harmaila anunció que no iba a dirigir la animación, La Catedral entera ha sido una sola voz para jalear y empujar a sus jugadores en el inicio de la Liga. Y, desde que ha arrancado el duelo, la presión ha sido máxima contra el Madrid, y siempre en apoyo de los locales. Enorme ambiente. Magistral.

La Iñigo Cabacas Herri Harmaila (ICHH) anunció el jueves que este sábado, en el estreno de la Liga contra el Real Madrid, no habría «animación dirigida porque participar en la animación activa de la Herri Harmaila ha conllevado multas económicas desorbitadas que alcanzan los 80.000 euros». No era la primera vez que este grupo de animación publicaba un comunicado para tomar medidas a este respecto. En el tramo final de la pasada temporada, en el encuentro contra el Celta, decidieron no respaldar a la escuadra de ErnestoValverde «porque a nuestros miembros se les ha prohibido trabajar en la animación bajo la constante amenaza de una posible ilegalización de la grada por parte de la Comisión Antiviolencia».

Este sábado, en el momento de la verdad, la afición no ha fallado. Con todo. En el inicio de la Liga, la hinchada ha empujado de inicio a la formación de Ernesto Valverde. Y ha rugido desde el primer segundo. Ha presionado a los blancos, ha tratado de descentrales, y ha espoleado a los rojiblancos.

Ese comunicado fue respondido por el Athletic con otro dado a conocer por la tarde donde recordó a sus socios y socias «los procedimientos sancionadores que recogen los Estatutos Sociales». En concreto, «el régimen aplicable a los abonados y abonadas, recae en la Junta Directiva. Por lo que respecta a los socios y socias, corresponde a la Comisión de Disciplina. Y por otro lado están las sanciones que adopta la Ertzaintza y que son ajenas al club».

Respecto a las actuaciones de la pasada temporada, Ibaigane recordó en su declaración que «se produjeron 35 incidencias de las cuales 30 fueron amonestaciones escritas dirigidas a socios y socias del Athletic. De los otros 5 expedientes, uno fue archivado y los restantes 4 expedientes concluyeron mediante sanción por conductas calificadas por los Estatutos como infracciones muy graves: una con expulsión de la condición de socio y tres con suspensiones temporales. Por esas conductas muy graves, el club fue sancionado», recordó la entidad rojiblanca.

«Desde el Athletic trataremos siempre de que el ambiente y la animación en San Mamés sea la mejor posible. Pelearemos siempre por lograr un ambiente ajeno a cualquier conducta que no sea considerada ética dentro de nuestros valores, así como cualquier manifestación ajena al deporte que se pueda usar para dividir o confrontar», finalizó el comunicado del club.