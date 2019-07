Salinas: «Somos gen Athletic al 100% y lo tenemos que demostrar» BASCONIA El exjugador rojiblanco ya se ha puesto a las órdenes del Basconia, a un mes de empezar la campaña en Tercera LUIS CALABOR Miércoles, 17 julio 2019, 13:35

La primera toma de contacto entre Patxi Salinas y su nueva plantilla ya ha tenido lugar. Bajo un tiempo menos caluroso que los últimos días, el exjugador ha podido conocer, en el campo 7 de Lezama, a los jugadores a los que va a entrenar durante esta temporada. Tiene claro que es «prematuro» para empezar a sacar conclusiones sobre su idea de juego y sobre si quiere emular a Gaizka Garitano y a Joseba Etxeberria, los técnicos del primer equipo y filial, respectivamente. «Hoy es un día para fotos y entrevistas, de cosas fuera del fútbol», afirmó antes de empezar a trabajar con sus futbolistas.

Salinas, que firmó por dos temporadas más otra opcional, es consciente de la dificultad de la categoría. Esta campaña será de las más difíciles en años, por la entidad de los rivales. El hecho de que Portugalete y Sestao no consiguiesen el ascenso, sumado al descenso de Gernika, Vitoria y Cultural de Durango, deja una Tercera División con equipos históricos. «Tenemos cinco semanas para trabajar duro de cara al inicio, para que no nos pille de nuevos en la categoría», aseguró Salinas. La escuadra de Basauri comenzará la Liga ante el Sodupe en Artuduaga el próximo 25 de agosto.

«El salto a Tercera es bonito»

No se preocupa por cómo fue el inicio de la pasada campaña, en la que el cuadro entrenado por aquel entonces por Aritz Solabarrieta encadenó malos resultados. «El pasado vale poco, lo que importa es el presente. Para los chicos es un salto bonito llegar a Tercera», explicó. Nueve efectivos que la pasada campaña que militaron en el Basconia han subido al Bilbao Athletic, por lo que en su mayoría la plantilla se compone de jugadores procedentes del equipo juvenil. Se muestra satisfecho con lo que cuenta: «Tenemos cerca de 20 jugadores, lo que es cómodo para entrenar. Nos faltan varios jugadores lesionados, pero estoy contento».

Un patrón que se va a repetir este año en el organigrama de Lezama es del de exjugadores como técnicos de los tres primeros equipos masculinos. «No venimos por ser futbolistas retirados, estamos formados y llevamos mucho tiempo fuera. Somos gen Athletic al 100%», señaló. No desvela nada de cuál será su propuesta de juego, y solo pide «trabajo» a sus jugadores. «La clasificación no siempre depende de nosotros, no lo podemos controlar». Describió como un «privilegio» trabajar en la estructura del equipo rojiblanco, algo quequiere transmitir a sus pupilos. «Somos unos afortunados y lo debemos demostrar», apuntó.