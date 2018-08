Sarri: «Kepa no es Courtois, pero es joven y espero que mejore muy rápido» Kepa junto a Azpilicueta. / CHELSEA El técnico italiano alaba la capacidad para evolucionar de su meta, que portará el dorsal '1' y tiene previsto debutar hoy ante el Huddersfield JUANMA MALLO Sábado, 11 agosto 2018, 00:53

De la boca de Maurizio Sarri solo salen buenas vibraciones cuando habla de las dos últimas adquisiciones del Chelsea, Kepa Arrizabalaga y Mateo Kovacic. Antes del estreno del conjunto 'blue' en la Premier League hoy frente al Huddersfield (16 horas), el técnico italiano analizó las últimas horas del mercado para su escuadra, que se ha saldado con la contratación del exportero del Athletic y con el préstamo del centrocampista croata del Real Madrid. Además, el equipo blanco ha adquirido a Thibaut Courtois, uno de los mejores cancerberos del Viejo Continente. En la comparación, el futbolista de Ondarroa sale perdiendo, según su entrenador, pero confía en su capacidad para desarrollarse, para proseguir con esa mejoría continua que ha mostrado desde que entró en Lezama a los nueve años. «Hemos perdido a uno de los mejores porteros del mundo ahora mismo, pero hemos comprado a un portero joven, uno de los mejores porteros jóvenes de Europa. De momento, no es Courtois, por supuesto, pero es muy joven. Así que estoy realmente feliz», confesó Sarri en Londres.

No quiso desvelar el expreparador del Nápoles si el deportista vizcaíno será hoy titular. Fue enigmático. «No lo sé. Está en la lista para mañana (por hoy), pero no lo he decidido». Sin embargo, todo apunta a que será así. Que Kepa, después de dos entrenamientos con sus nuevos compañeros, saltará al césped del John Smith's Stadium en el 'once' inicial. El técnico italiano tiene ese plan en mente desde el inicio, desde que el club del que es propietario Roman Abramovich se lanzó por sorpresa, en una operación relámpago, a por un futbolista que les ha costado 80 millones de euros.

Sarri ha depositado grandes esperanzas en el futbolista internacional con España; por cierto, en Inglaterra se encontrará con David de Gea, su 'enemigo' por el puesto de portero de La Roja en la nueva era que se abre con Luis Enrique. No lo esconde. «Es muy joven. Tiene 23 años. Espero que pueda mejorar muy rápido», deseó el preparador sobre un futbolista que, como en Bilbao, portará el dorsal '1', según anunció ayer el Chelsea en su página web.

Habló, del mismo modo, del motivo de la salida de Courtois. Y para nada se mostró dolido con el internacional belga, sino que comprendió las causas para fichar por la escuadra de Julen Lopetegui. «Su situación estaba clara. Él quería ir a Madrid», señaló el técnico, en referencia a que la familia del exportero 'blue' vive en la capital de España, desde que creció y estalló en el Atlético de Simeone.

¿Seguirá Hazard?

En su rueda de prensa, además de mostrar esa sonrisa por la incorporación de Kepa, Sarri habló de Kovacic, cedido por el Madrid para esta temporada. «Estoy muy contento con su llegada. Tiene las características ideales para nosotros. Es un jugador muy técnico. Y es capaz de jugar entre líneas. Puede ser muy importante para nosotros», reflexionó el transalpino, que también se detuvo en la estrella del plantel de los 'Blues', Eden Hazard.

El Madrid le tenía -y aún le tiene- entre sus preferencias para reforzar el equipo. Sin embargo, el tiempo pasa y el belga aún permanece en el Chelsea. Y parece que seguirá siendo así, si se mira lo dicho por Sarri. «El peligro en el mercado siempre está latente. He hablado con él tres o cuatro veces de todo, y nunca me ha dicho nada del mercado. Así que creo que está feliz de quedarse aquí. De momento, sigue con nosotros», expresó el preparador de 59 años, que dio un nuevo aire al Nápoles y ahora intentará revitalizar al Chelsea.