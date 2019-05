«Hay un señor que se está riendo de nosotros»

«Llegaba a los partidos prácticamente muerto»

Yuri Berchiche está encantado con cómo ha ido la temporada después de todos los problemas que ha ido superando el Athletic. Una vez más, el lateral no ha tenido ningún reparo en criticar la preparación física llevada a cabo durante la etapa de Eduardo Berizzo. «No fue la mejor. Se podían haber hecho mejor las cosas. Llegaba a los partidos prácticamente muerto. En el minuto 60 o 70 ya no tenía físico, y cuando no tienes físico tampoco tienes piernas ni cabeza y vas perdiendo confianza. Poco a poco lo he ido recuperando con Gaizka (Garitano)». El lateral ha subrayado que ha ido de «menos a más, como todo el equipo, y ahora mismo me encuentro en mi mejor momento de la temporada. Es una pena que termine».

El de Zarautz ha expresado su satisfacción con el trabajo realizado bajo las órdenes de Gaizka Garitano y su 'staff' técnico. «Las semanas suelen ser bastante tranquilas y el jugador lo agradece. Lo importante es llegar bien al partido, y antes no tenía esa sensación. Llegaba a los calentamientos y me encontraba pesado, cansado, y es lo peor que uno puede sentir porque aún te quedan 90 minutos para jugar. A partir de Navidades se ha visto una versión mejorada de mi fútbol, aunque todavía me falta bastante».

El defensa, el único hombre de la plantilla que ha superado la barrera de los 3.000 minutos, se ha mostrado muy exigente y asume que puede dar mucho más al equipo. «Nunca me voy contento a casa. Sé que cuando llegué generé muchísimas expectativas y las cosas no empezaron de la mejor forma posible. Ahora estoy en mi mejor momento y sé que debo aportar más al Athletic». ¿Qué nota se pondría? «No lo sé, un 6». Y una promesa. «Mi primer año en todos los clubes en los que he estado siempre me ha costado más. A partir del segundo se va a ver la mejor versión de Yuri».