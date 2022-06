«Me sentaré a hablar para negociar con la nueva directiva sin ningún problema»

Iñigo Martínez, cuyo contrato finaliza la próxima temporada, ha dicho esta mañana que «me sentaré a hablar con la nueva directiva sin ningún problema». El central rojiblanco ha atendido a Radio Marca desde la concentración de la selección en Las Rozas y ha asegurado estar «muy feliz» en el Athletic. El de Ondarroa prepara el debut de España en la tercera edición de la Liga de las Naciones (mañana contra Portugal, 20.45 horas).

«Cuando llegue el momento me sentaré a hablar de la renovación, pero estoy muy feliz. Me queda otro año más y hay tiempo de por medio, yo tengo que seguir dando el cien por cien», ha explicado el central de Ondarroa, el jugador más destacado del Athletic en una temporada que ha vuelto a acabar con el sinsabor de Europa. «Este año se nos escapó, pero hay que darle bastante más valor de lo que se le da. El Athletic tiene más complicado fichar y otros equipos se refuerzan mejor. Cada vez es más difícil acabar en puestos europeos, pero mientras no entremos seguirá siendo una tristeza», ha reconocido.

Sobre la incertidumbre que rodea al club rojiblanco con las elecciones a la vuelta de la esquina, Iñigo pide unidad. «Al próximo presidente del Athletic le pido lo que le pide toda la afición, que es quien elegirá para que haga lo mejor posible. Tiene que tener ganas e ilusión porque el Athletic es distinto. Y venga quien venga nosotros daremos el cien por cien».

En esta línea, ha lamentado la marcha de Marcelino. «Comprendo su decisión. Ha sido una grandísima pena que se marchara. Cuando se despidió hubo un momento de grandísima tristeza. Agarre el equipo que agarre lo va a hacer estupendamente bien», ha explicado. Y sobre el hipotético fichaje del técnico de Careñes por la selección, no lo duda. «Aquí todo el mundo quiere venir, si le llega la oportunidad no creo que lo desaproveche».

Su no fichaje por el Barça

Martínez también ha sido cuestionado por su frustrado fichaje por el Barcelona en 2017. Por entonces, la Real Sociedad tenía pactado con el Barça la cifra: 32 millones. Pero Leo Messi frenó la operación para 'defender' a su amigo y compañero Mascherano, que hubiese sido el gran damnificado si el central vizcaíno hubiese fichado por el equipo que entrenaba Ernesto Valverde. «No le tengo rencor a Messi, siempre admiración. Es verdad que hubo la posibilidad de acabar en el Barça, pero no le doy más importancia. En Bilbao ahora estoy muy feliz, solo pienso en entrar en Europa».

Elogios a la Real

Iñigo también se deshizo en elogios hacia su anterior club, la Real Sociedad. «Siempre que he podido creo que he hablado bien de la Real Sociedad. Les he felicitado en los últimos tiempos por lo que han conseguido, no tengo ningún problema. Da gusto ver a la Real, es cierto que a todos nos encantaría estar en su situación...». Y, sobre su salida, añade: «Asumo lo que pasó. Entiendo que la gente se sintiera molesta con mi salida, pero yo sé realmente lo que viví en ese club. Les di unos años muy bonitos y yo he decidido quedarme con eso. La gente puede pensar lo que quiera, porque tiene libertad para ello».

La salud mental

Entre otros temas, el defensa rojiblanco también ha hablado de su trabajo con el psicólogo y la importancia de la salud mental en el fútbol. «Mis piernas están bien y el aspecto mental ya me hizo parar para estar ahora a tope -renunció a la Eurocopa el pasado verano-. Se lo expliqué a Luis Enrique y lo comprendió. Los jugadores también pasamos por situaciones complicadas, la gente tiene que comprender que no siempre estamos al cien por cien. Ahí hay que ser honesto y claro. Es algo que cuesta, no es fácil decir no a una Eurocopa. Ahora entreno la salud mental. Trabajo con un psicólogo, hay que dar ese paso cuando hay que darlo», ha reconocido sin tapujos.