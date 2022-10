Setién: «No puedo valorar si Messi me decepcionó»

Quique Setién se estrenó este jueves en el banquillo del Villarreal con un empate ante el Hapoel Beer Sheva y se pasó por los micrófonos de varios programas de radio para hablar de su fichaje por el cuadro de Castellón, pero también para mirar al pasado y recordar su etapa en elBarcelona.Por si no lo recuerdan, fue el sustituto de Ernesto Valverde en el cuadro culé (se encontrarán este domingo en San Mamés a partir de las 18.30 horas). Además de insistir en que el conjunto presidido por Joan Laporta le «debe dinero», se le cuestionó por su trato con Leo Messi, la estrella culé. Y amagó, pero...

«No merece la pena hablar de Messi. Todo el mundo debe quedarse con el Messi que ha sido una atracción permanente durante 14 años y con eso me quiero recordar de Messi. No puedo valorar si me decepcionó. Hay cosas que te gustan y otras que no y hay que torear con ellas. Si encima te mete tres goles en cada partido no puedes decir nada. Siempre hay un jugador que te cuesta un poco más y aceptarle como es», lanzó en una conversación con la cadena Ser.

También desveló que no se sintió del todo a gusto en el Camp Nou. «El Barça era el equipo que siempre soñé entrenar, y estando ahí pensé: 'Tenía que haber hecho lo que hizo Camacho e irme'. Si hay cosas que no te cuadran, no debes ser un hipócrita y marcharte», aportó el técnico cántabro en Onda Cero.

Sobre el dinero que le debe el Barcelona, afirmó: «Ya les dije que les daba todo el tiempo que necesitaran. Es normal. Yo me fijo en la institución, que es lo que valoro de verdad. Luego las personas que pasamos dejamos mejor o peor recuerdo. Han preferido, como es normal, fichar a un chaval de Santander como es Pablo Torre que les va a dar muchas alegrías y fortalecer el equipo todo lo que puedan»