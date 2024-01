El Sevilla recibe al Athletic en medio de la batalla de los Del Nido: «Eres un mierda»

Carlos Nieto Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Miércoles, 3 de enero 2024, 00:56 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

«A los que no me quieran, voy a dejarme la vida para que me quieran un poquito». Cualquiera diría que esta frase es lanzada por un hijo hacia su padre. Pero sí. Durante los últimos veinte años, el cargo de presidente del Sevilla ha estado escrito por un guion más propio de 'Juego de Tronos' que de un club de fútbol con el apellido Del Nido de por medio. Este martes José María del Nido Carrasco, hijo de José María del Nido Benavente, histórico presidente entre 2003 y 2013, se presentó ante los medios lanzando un mensaje hacia su progenitor, con quien no se habla a consecuencia de una lucha de egos para ocupar el principal sillón del Sánchez Pizjuán. Un estadio que recibe este jueves (19.15 horas) al Athletic y que no solo es testigo del caos institucional. En lo deportivo lamenta el «peor Sevilla del siglo», según Isaac Escalera, periodista de 'Cope' especializado en el conjunto hispalense.

«Hay una guerra de poder. No nos explicamos como un padre y un hijo están de esta forma», explica Escalera en conversación con EL CORREO. La ruptura entre Del Nido y 'Júnior', así se le conoce, se remonta a la entrada en la cárcel del padre en 2014 después de verse implicado en el 'Caso Minutas'. Fue condenado a siete años de prisión (cumplió tres) por un delito de malversación de fondos públicos y prevaricación cuando ejerció como abogado del alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Entonces el Sevilla inauguró la era de José Castro, máximo dirigente del club hasta el día de Nochevieja. Mientras la etapa dorada del Sevilla seguía añadiendo títulos a la vitrina –cinco Europa League en la última década– la batalla por el poder se agigantaba. Noticia relacionada Valverde, que cumplirá en Sevilla 500 partidos en la Liga, designado mejor entrenador de diciembre Robert Basic Del Nido puso sus bienes a nombre de su hijo para asegurarse su legado una vez cumplida su condena y la inhabilitación vencida en 2022, pero sus planes se truncaron años después. En 2019 se rubricó el llamado pacto de la gobernabilidad «para dar estabilidad», según expresó el nuevo presidente, al club hasta 2027, fecha hasta la que previsiblemente, como mínimo, se extenderá su mandato. Y con él se acordaba una línea continuista tras la era de Castro. Un acuerdo de las principales familias de accionistas –Sevillistas de Nervión (Castro, Alés y Guijarro), los Carrión y los Del Nido– para darle estabilidad al Sevilla. El pacto obliga a las partes a votar en el mismo sentido si el voto está alineado entre presidente y vicepresidente bajo pena de multas millonarias. «Es una libertad de movimiento limitada. Se puede votar en contra de las cuentas y otros aspectos, pero no del cese de la directiva», aporta Candela Vázquez, periodista de 'ABC' en la capital andaluza. Pacto de la gobernabilidad En 2019 se llegó a un acuerdo por el que no se puede votar en contra de la decisión del Consejo «Del Nido padre no esperaba que su hijo se mantuviese del lado de Castro, pero este no quiso ser una marioneta», confiesa Vázquez a este periódico. Con el pacto los mandatarios se asignaron las remuneraciones del Consejo de Administración, muy criticadas por un sector de la afición. 600.000 euros para el presidente y 450.000 para los vicepresidentes, cargos que ocupan ahora el propio José Castro y Fernando Carrión, que aparece en la terna de futuros dirigentes. «Da un poco de pena» Esto último siempre que Del Nido padre se rinda en una cruzada que le ha llevado a los tribunales en varias ocasiones. «Quiere que algún juez le dé la razón para tumbar el pacto y poder votar así en el Consejo», explica la comunicadora. El exdirigente considera «ilegítimo» el nombramiento de su hijo, al que le dedicó un «¡Eres un mierda!» en la última Junta de Accionistas, celebrada el 4 de diciembre. «Da un poco de pena ver a una familia así». «No quiso ser su marioneta» Cuando Del Nido entró en la cárcel puso sus bienes en nombre de su hijo, pero este no traicionó a Castro Los firmantes del pacto han denunciado a Del Nido por delitos de amenazas, injurias, coacción e incitación al odio. Uno de los objetivos del acuerdo es evitar que el club, como tantos otros, se echara en brazos de capital extranjero. En la actualidad el grupo americano 777 Partners, propietario del Everton y del Genoa, tiene un 10% del club. «Al entrar en la cárcel Del Nido amenazó con vender sus acciones», aporta Pablo Pintinho, de 'Estadio Deportivo', que asegura que esto es «una guerra de egos antes que de poder». Del Nido Carrasco quiso rebajar el clima de tensión en su puesta en escena: «No tengo reparos en sentarme con quien haga falta, incluido mi padre». El reto, reflotar a un Sevilla hundido, a tres puntos del descenso, eliminado de la Champions y con Quique Sánchez Flores como su quinto entrenador en los últimos quince meses.