El show de Muniain al presentar a sus compañeros en el Ayuntamiento

Iker Munian se ha vuelto a coronar como el maestro de ceremonias del Athletic. Ya fue la persona que dinamizó la fiesta por la calle de la plantilla bilbaína, y este jueves se ha convertido en el protagonista del show en el balcón del Ayuntamiento. Al más puro estilo Pepe Reina, ha presentado a sus compañeros de una manera original. Dorsal por dorsal. Siempre con un toque de ironía. «Si os parece, os voy a ir presentando a los jugadores uno por uno. Quereis que hablen todos ¿no?

1. Unai Simón. «Con el número uno a la espalda, venido desde Murgia, el mejor portero del mundo, no es una marca de vino aunque se lo beba todo... Unaiiii Simón». «Simón, Simón, Simón, Simón...»

3. Dani Vivian. «Con el número 3, el auténtico teniente. Mi guardaespaldas personal. Lo mismo te hace diagonal que una llave de judo. Dani Vivian, Dani Vivian... No creo que os sepáis la canción de Dani Vivian. ¿Os la sabéis? ¿La cantamos? ¿Seguro? Una, dos y tres. Yo no soy delantero, yo no soy delantero, yo soy central, yo soy central, yo soy central. Dani Vivian, Dani Vivian, Dani Vivian, Dani Vivian. Y si chocas con Vivian, pa'l hospital, pa'l hospital, pa'hospita. Dani Vivian...». Y todo con la música de la banda.

4. Aitor Paredes. «Con el número 4 a la espalda, el que por las mañanas entrena y por las tardes va al teatro, la mayor películo de la historia... Netflix Aitor Paredes».

5. Yeray Álvarez. «Con el número 5, un auténtico animal de bellota, un semental, solo tiene un huevo pero vale más que todos los que estamos aquí... Yerayyyyy Álvarez, Yeray Álvarez. Yeray, Yeray, Yeray...»

6. Mikel Vesga. «Con el número 6, venido desde Vitoria, un tipo tranquilo, un tipo sensato, el yerno que toda la suegra quiere tener. ¿Por qué? Lleva dos meses sin dormir porque ha sido aita. Magic Vesga, magic Vesga, magic Vesga. No puedo vivir sin ti, Mikel Vesga, no puedo estar sin ti Mikel Vesga».

7.