Siempre defenderé que la alemana Bibiane Schulze, hija de bilbaína, juegue en el Athletic

Mi sobrina es muy del Athletic. Hace tres años pidió para Reyes una camiseta rojiblanca. Tenía una más antigua, que le tocó en un sorteo el día de la presentación del equipo en San Mamés, con el 2 de Toquero a la espalda. Su ama, mi hermana, de Algorta de toda la vida, nació en una clínica de Alameda Mazarredo, como yo. Su aita es de Berango. Jugó al fútbol en varios equipos, entre ellos el Mungia. La hermana mayor de mi sobrina nació también en Bilbao. Ella no. Por razones laborales, lo hizo en Barcelona, donde vive.

Cuando mi sobrina era una niña, mi hermana me llamaba para preguntarme el nombre del hotel en el que se alojaba el Athletic, y allí iban en peregrinación, a hacerse fotos y a pedir autógrafos, emocionadas con Iribar y con los jugadores.

Cuando el Athletic jugó la final de Copa en el Camp Nou, en 2015, les acompañé a la Fan Zone en las faldas de Montjuic, y disfrutaron de lo lindo, por una vez en un entorno amable y rojiblanco. En esa y en las demás finales que ha jugado el Athletic, casi siempre contra el Barça, y contra viento y marea, la bandera estuvo colgada de su balcón en el centro de la Ciudad Condal, defendiendo el fuerte. Ese fin de semana de la final acudí, la mañana del partido, al campo municipal de la Verneda, en el Carrer de la Agricultura 238, el feudo del histórico Júpiter barcelonés. Jugaba mi sobrina, que antes había estado en la escuela infantil del Espanyol. Perdieron. Al acabar me hice, orgulloso, una foto con ella vestida con los colores gris grana de su equipo. Unos años después, con los estudios de por medio –está enfrascada con el idioma japonés–, dejó el fútbol. Cada Navidad y cada verano regresan a Algorta y Berango, para estar con la familia.

Pero mi sobrina, dicen algunos, no podría haber jugado en el Athletic, porque según el párrafo nefasto que se puede leer todavía en la página web del club, y que se colocó allí sin consultárselo a nadie, no cumple los requisitos de haber nacido o haberse formado en Euskal Herria. Y yo no lo entiendo. De lo que estaban orgullosos mis padres y mis abuelos era de que en el Athletic sólo podían jugar vascos, entendiendo por vascos no sólo a los de nacimiento, claro, aunque hubo épocas en las que se miraba el carnet de identidad.

No crean que estoy de acuerdo con las trampas al solitario, bastantes. Tampoco creo que futbolistas como Griezmann, el sueño húmedo de algunos, tuviera derecho a jugar en el Athletic, pero hay argumentos y argumentos.

Todo esto viene a cuento de una jugadora que fue titular el pasado domingo en el debut del Athletic en la Liga, frente al Huelva. El año pasado estuvo cedida en el Valencia, donde jugó 14 partidos. Pasó desapercibido su regreso, pero cuando llegó por primera vez levantó un revuelo en el entorno del club, cuestionando la posibilidad de que pudiera tener derecho a vestir la camiseta rojiblanca. Recuerden: es Bibiane Schulze Solano. En la web del Athletic no figura su lugar de nacimiento. 'No disponible', pone, pero es de Bad Soden, en la región de Frankfurt, hija de un alemán y de la tenista bilbaína Mara Solano; biznieta de Pacho Belauste, uno de los cuatro hermanos Belausteguigoitia que jugaron en el Athletic.

Defiendo y defenderé que Bibi –que es el nombre que figura en su camiseta con el número 21– es totalmente apta para jugar en el Athletic, si la entrenadora lo decide, claro, porque es vasca. Me lo dijo en su momento Vero Boquete, que coincidió con ella en Frankfurt: «Era más vasca que alemana. Siempre ha querido volver a sus raíces. Le encantaba estar en Bilbao, era su casa». Está, y al parecer ya no hay polémica, como la que artificialmente se montó en aquel momento, tal vez para dar una patada a Aitor Elizegi en el trasero de la jugadora. Resultó sospechosa, sí, porque nadie dijo nada, años atrás, de la llegada de Imanol Schiavella Belaunzaran, nacido en Roma, hijo de italiano y de vasca, que no cuajó en Lezama, aunque estuvo en el club, o de Maite Zabala, jugadora del equipo femenino que ganó la Liga 2003/04, nacida en Boise (Estados Unidos), y que llegó al Athletic procedente del Carolina Courage. ¿Eran vascos? Por supuesto.

Mi sobrina, posiblemente, no llegaba al nivel para jugar en el Athletic como Bibi, pero que nadie aluda a la filosofía para negarle esa posibilidad. Si es así, por favor, que no le llamen filosofía, porque es un oxímoron, porque la filosofía no es algo rígido e indestructible, sino un sistema maleable y que atiende a las razones y los pensamientos.