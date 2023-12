«Siempre empujamos hasta el final», presume Valverde

Ernesto Valverde alzaba los brazos, apretaba con fuerza los puños y gritaba aliviado en la banda tras el tanto «de coraje» de Unai Gómez en el descuento como premio a la constancia. Parecía que se iban a escapar dos puntos de San Mamés cuando apareció la cabeza salvadora del bermeotarra para sellar el triunfo. «El gol hay que perseguirlo. Nosotros siempre empujamos hasta el final, nunca nos quedamos atrás, aunque no siempre se consigue el premio», presumió el de Viandar de la Vera.

Y recordó que «la pasada campaña se nos fueron puntos en los últimos minutosque esta campaña estamos consiguiento» como sucedió ante el Valencia, Celta y ayer contra un batallador Las Palmas en un encuentro «complicado». «Son un gran equipo, han estado bien plantados y su portero ha tenido una actuación extraordinaria», destacó sobre el rival, aunque también dejó claro que por ocasiones «podíamos habernos ido con ventaja al descanso».

De hecho, los rojiblancos fallaron un penalti, el segundo en el corto plazo de cuatro días con lanzadores distintos -Sancet el sábado ante el Atlético y Guruzeta ayer- que el técnico achacó a la mala suerte y a la actuación de los porteros. «Seguimos incidiendo en ello», destacó.

A falta de una jornada para cerrar la primera vuelta, Valverde se mostró «contento» del rendimiento del equipo y del hecho de que esté peleando por puestos europeos. «Los jugadores lo están dando todo, van al límite y algunos van a seguir creciendo con el paso del tiempo», adelantó. Y pidió como regalo de Navidad que «el año que viene nos vaya a todos genial».

El técnico de Las Palmas, García Pimienta, por su parte, no quiso entrar en polémicas sobre la decisión del colegiado de rectificar y anular el penalti señalado a favor de los canarios en la primera mitad no tampoco sobre una posible falta previa sobre Sandro en el inicio de la jugada del tanto rojiblanco. «No lo he visto y no puedo opinar», zanjó.