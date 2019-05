«Me habría gustado jugar solo en el Athletic, pero no ha podido ser»

Rodeado de sus compañeros, conteniendo la emoción, Markel Susaeta ha leído este miércoles un comunicado para despedirse del Athletic. No ha entrado en los motivos concretos –«ya habrá tiempo para hacerlo», ha dicho– que han provocado su salida, su decisión, comunicada el pasado jueves «a la dirección del club», que no renovaba por la entidad vizcaína. «Creo que era lo mejor para los partes», ha indicado un futbolista, el capitán, 506 encuentros con el club rojiblanco, que ha mostrado su tristeza por no terminar su carrera profesional en La Catedral, después de doce años en el primer equipo. «Me hubiera gustado ser un One Club Man, pero no ha podido ser», ha señalado.

El eibarrés ha leído un comunicado en euskera y castellano, en el que ha agradecido a la afición, a sus compañeros –«me llevo amigos de verdad, con lo que te irías a la guerra»– y a los empleados del club estos 22 años en el Athletic. Y ha comentado que quizá el «culpable» de no continuar es él, por mantener un perfil bajo, ser una persona discreta, a la que no le gustan los focos, y que siempre ha estado a la sombra, sin decir ni una palabra más alta que otra. Ha dicho que no se ha planteado qué hará en el futuro, en qué equipo jugará, pero su deseo es irse al extranjero, como ya adelanta este miércoles EL CORREO. Por cierto, elegante, hombre de club, ha hecho un llamamiento a apoyar al equipo en estos dos encuentros en los que se está jugando la entrada en Europa.