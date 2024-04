Simeone cree que las celebraciones por la Copa no afectarán al Athletic en la Liga

La Liga regresa este domingo para el Athletic. El fútbol no para. Después de una semana de celebraciones por ganar la Copa, la plantilla de Ernesto Valverde tiene que volver a la competición doméstica en la que todavía tiene cosas que decir. Si se mira la clasificación, se encuentra a solo dos puntos del cuarto puesto; esto es, de la Liga de Campeones.

Es cierto, el título en Sevilla conduce a los bilbaínos a la Europa League la próxima temporada. No obstante, esta circunstancia no le hace pensar a Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, máximo rival rojiblanco por esa cuarta plaza, que se producirá una relajación del equipo vizcaíno. Considera el preparador argentino que el Athletic -en esta ocasión no empleó ningún nombre para referirse a su oponente sino que fue la periodista que hizo la pregunta la que habló del Athletic como el 'Bilbao'-, que la concatenación de festejos no afectará negativa al equipo vizcaíno, ni tampoco le hará bajar el pistón.

«Siempre pienso que cuando uno gana, festeja y está contento hay ilusión, entusiasmo, genera buena energía. Juegan de local. No creo que aparezca esta situación (de relajación)», estimó el entrenador del Atlético, que este sábado (14 horas) se mide al Girona, clasificado ahora mismo en tercera posición, con siete puntos de renta sobre los colchoneros y nueve sobre la tropa de San Mamés.