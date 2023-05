Simón y la crisis del Bilbao Athletic: «Pallarés es el primero que debería hacer autocrítica»

Unai Simón no se ha mordido la lengua al hablar de la terrible crisis del Bilbao Athletic, que baja por primera vez en su historia a la cuarta categoría del fútbol español como el peor de los 40 equipos de Primera RFEF y en medio de una polémica por las acusaciones a la directiva de su entrenador, Álex Pallarés, de dejación de funciones por «no reaccionar» en Navidades pese a ser consciente de que el equipo estaba condenado al descenso.

El portero internacional ha considerado que Pallarés fue inoportuno. «Con ese comentario a falta de una jornada no tiene nada que ganar y sí mucho que perder. No me parece algo que esté bien hecho. Yo no lo hubiese hecho».

El internacional echó algo de menos en las manifestaciones de Pallarés. «Cada uno tiene que hacer autocrítica, y él como máximo responsable que ha sido del equipo es el primero que tendría que hacer autocrítica de lo que ha pasado».

Simón ha ido más allá de Pallarés. Cree que la reflexión por lo sucedido tiene que extenderse por otras áreas del club. «La temporada del Bilbao Athletic ha sido muy mala y todo el mundo tiene que tener autocrítica. Todos los que rodeamos al filial tenemos que mirarnos el ombligo para saber que hemos hecho, desde los jugadores, el staff, nosotros desde el primer equipo debemos aportar nuestro grano de arena para que el Bilbao Athletic vuelva a recuperar esa Primera Federación, la competición en la que tiene que estar».

Con un discurso muy firme, el portero entiende que el filial es un pilar fundamental de la entidad. «Este club vive de Lezama y los chavales tienen que jugar en la máxima categoría posible».

Sorprendentemente, es un jugador de la primera plantilla el primer integrante del Athletic que habla en público sobre el estrepitoso hundimiento del filial. La junta directiva ha visto desplomarse al equipo en silencio y se ha limitado a dar señales de vida por medio de un comunicado.

Lo dio a conocer ayer y en él Jon Uriarte aguanta el desplante de Pallarés y le permite acabar la temporada pese a las numerosas voces de aficionados que reclamaban su cese. Las graves acusaciones de negligencia hacia el club del entrenador del filial se saldaron sin sanción y con el adelanto de la oficialización de que no seguirá el año que viene, una decisión que el catalán ya conocía desde hace al menos dos meses.

Además, el club permitió al técnico "matizar" sus polémicas manifestaciones en Elda. Sorprendentemente, en su intento por suavizar la tormenta, el técnico insistió en las diferencias que mantuvo con sus superiores. Dijo que pidió fichajes de jugadores veteranos para salvar al equipo, pero que optaron por no hacerle caso "asumiendo la consecuencia del posible descenso".