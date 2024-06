Simón responde a Remiro: «Yo tampoco considero que estoy entre los tres mejores porteros de la Liga»

Juanma Mallo Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Lunes, 3 de junio 2024, 15:12 | Actualizado 15:19h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Unai Simón, el portero del Athletic, el Zamora de la temporada, ha tirado de elegancia para responder a Álex Remiro, su compañero en la selección y guardameta de la Real Sociedad. El que también fuera canterano rojiblanco, nacido en Cascante, se ha olvidado del cancerbero de Murgia a la hora de hacer su 'top 3' de la temporada. En su lugar, ha señalado a Andriy Lunin, del Real Madrid; Giorgi Mamardashvili, del Valencia; y Ter Stegen, del Barcelona.

Pues bien, en el media-day organizado por la Federación Española de Fútbol con los internacionales, el meta de Murgia no ha querido entrar en ningún tipo de polémica con otro de los cancerberos convocado por Luis de la Fuente. Él mismo se ha quitado de su propia ecuación. «Cada uno tiene su opinión. Yo tampoco considero que estoy entre los tres mejores porteros de la Liga. Considero que Mamardashvili ha hecho un gran campeonato. Ter Stegen y Oblak me siguen pareciendo porteros de talla mundial. Lunin me parece también el mejor portero de la temporada pese a que no haya podido jugar los 28 partidos para poder optar al Zamora», ha indicado el internacional con España.

Simón, el quinto Zamora en la historia del Athletic -lo habían sido antes Blasco, Echevarría, Lezama e Iribar-, consiguió el trofeo de portero menos goleado gracias a que solo recibió 33 goles en 36 jornadas (0,92 de media). Le siguió Ter Stegen y cerró el podio Álex Remiro, con un gol en cada uno de los 36 duelos que disputó.

A pesar de estos números, el alavés se ha puesto de perfil. «No tengo por qué estar en ese Top-3. Al final cada uno tiene su opinión y creo que muchas veces se hace demasiado de estas cosas y se intenta desestabilizar muchas veces con estos comentarios donde no van a ningún lado», cerró su intervención.