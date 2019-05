Solabarrieta sale en defensa de Amorrortu en su despedida de Lezama JAVIER BELTRÁN Lunes, 13 mayo 2019, 13:50

El entrenador del Bilbao Athletic, Aritz Solabarrieta, se despidió de Lezama una jornada antes de acabar la temporada, tras vencer al Real Unión. Los rojiblancos se han quedado fuera del play-off por el ascenso, por lo que no volverán a jugar en su campo esta temporada. El técnico, a sabiendas de que termina su contrato el 30 de junio, quiso dejar algunas cosas claras: «Entré en 2015 con Jose Mari Amorrortu y la gente piensa que entrar en Lezama es algo bonito. Pero es duro si tú te involucras. Mi experiencia en estos cuatro años ha sido la hostia. Me gustaría dar las gracias a las personas que lo han hecho posible. 11 años de jugador y cuatro de entrenador y nuestros caminos se separan. El club toma otro camino y otras ideas y he de desearles lo mejor», explicó. Su puesto lo ocupará Joseba Etxeberria.

En este sentido, el técnico ondarrutarra subrayó su agradecimiento a la junta directiva de Josu Urrutia «por haber hecho posible que estuviera a aquí». E insistió en dedicar las mejores palabras a «Amorrortu» por haberle dado «esta oportunidad y enseñarme lo que es esto, que nuestro foco es la mejora del jugador y que eso exige un cuestionamiento continuo». Y reprochó la actitud de quienes han criticado la labor del anterior director deportivo del Athletic. «Le han dado un montón de hostias a José Mari (Amorrortu), la mayoría sin argumentos». Haciendo extensible su agradecimiento a «compañeros que he tenido aquí» como Sevillano y Fuentes.

Solabarrieta destacó entre sus jugadores a dos 'cachorros' que están llamados a realizar la pretemporada con el primer equipo. De Sancet previó que para junio estará en plenas condiciones de volver a los entrenamientos y de Villalibre y sus 23 goles dijo: «Es un valor activo», resumió.