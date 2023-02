Solo un vizcaíno en la alineación del Athletic

La alineación del Athletic en marzo de 2011 en La Romareda en la que no hubo ningún vizcaíno.

Yeray es el único futbolista vizcaíno que jugará, de inicio, esta noche contra el Cádiz en San Mamés (21 horas). El resto son jugadores nacidos fuera del territorio histórico. A saber, un guipuzcoano (Yuri), cuatro alaveses (Simón, Vivian, De Marcos y Vesga) y cinco navarros (Sancet, Muniain, Berenguer, Nico Williams y Raúl García).

Es cierto que hubo una ocasión en la que la no no apareció ningún futbolista vizcaíno en la alineación de los bilbaínos en sus 113 años de existencia. Fue en Zaragoza, en el estadio de La Romareda, el 4 de marzo de 2011. Entonces, el 'once' de Joaquín Caparrós estuvo compuesto por cinco navarros (Iraizoz, San José, Ekiza, Javi Martínez y Orbaiz), cuatro guipuzcoanos (Iraola, Balenziaga, Susaeta y Gabilondo), un riojano (Fernando Llorente) y un alavés (Toquero).

En la actualidad, en la plantilla, además de Yeray, son vizcaínos los lesionados Iñaki Williams e Iñigo Martínez. Ander Herrera y Zarraga, titurales en los últimos duelos. Lekue, por su parte, es intermitente. Y Capa, Vencedor y Morcillo, que no cuentan para Valverde. Y en esta convocatoria están los futbolistas del filial Aitor Paredes y Adu Ares.