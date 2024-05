Las sorprendentes críticas a Muniain en Argentina: «No jugó en ningún lado, no es nadie»

Gabriel Cuesta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 2 de mayo 2024, 17:50 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

En el fútbol hay opiniones para todos los gustos. Algunas son cuanto menos sorprendentes. Es el caso de las críticas que arrojaron un grupo de periodistas argentinos en el podcast 'Factous', con casi 70.000 seguidores y 4 millones de 'Me gusta', donde se mostraron especialmente duros con el posible fichaje de Iker Muniain por River Plate, una de las opciones de la leyenda del Athletic, con pretendientes también en Arabia Saudí, Estados Unidos o Brasil. Incluso llegaron a ningunear al club rojiblanco al que se refirieron como 'el Bilbao' en varias ocasiones. Una visión bien diferente a la de River, cuyo vicepresidente, Ignacio Villarroel, no descartaba su contratación.

«Muniain fue importante y lo pusieron en la lupa de grandes de Europa, pero esta temporada no está teniendo minutos. Nunca terminó 90 minutos esta temporada. ¿Necesita River a Muniain?», arrancaron los participantes de este espacio. «Es un puesto que esta saldado aunque se vaya el diablito. Por ejemplo, De Rossi es diez veces mejor jugador y no se pudo mover en Boca. Es otro fútbol. A Cavani le costó los primeros seis meses y eso que es sudamericano. Muniain no tiene ni idea», le comparaban los jóvenes periodistas con dos de las últimas estrellas que han acudido a Argentina para cerrar su carrera.

Incluso bromearon con cómo podían aprovecharse de él al llegar a la ciudad y denominaron al Athletic 'el Bilbao', al estilo Simeone. «Va a bajar en el Ezeiza. Primero lo va a cagar el UBER, acento español le va a cobrar el doble, lo van a dejar en Núñez va a tocar la puerta y lo va a atender alguno del River Camp y le va a decir '¿quién sos flaco?' Un chabón que no va a continuar en el Bilbao, no puede venir a retirarse a River si nunca pisó el fútbol sudamericano». Y aún fueron más duros: «Tiene 31 años y se habla también de la MLS. ¿Te piensas que Iker Muniain va a venir y va a decir 'denme la 10 de River y juego de titular'. Salir de acá flaco. No es un torneo de amigos el fútbol sudamericano».

También entraron a valorar sus cifras del capitán del Athletic. «Tiene 578 partidos, 78 goles y 54 asistencias. ¿Por qué es mejor? ¿Porque es europeo? En el roce, en el ritmo, acá se lo comen con dos panes. Extranjero que viene al fútbol argentino, juegue en la posición que juegue, le exigen gol o asistencias. Muniain tiene un problema, no hace goles. La temporada con más goles de Muniain fue bajo las órdenes de Marcelo Bielsa. Recuerdo una racha de 50 partidos sin anotar. La temporada con más goles son nueve», exponía uno de los periodistas.

La parte del podcast más sangrante es cuando uno de los participantes ningunea al Athletic. «El hincha de River no va a permitir que venga una apuesta de un español que no jugó en ningún lado, solamente en 'el Bilbao' y dos partidos en la selección española. Lo echan de Bilbao porque no tiene lugar. Si le preguntamos a la gente quién es Muniain, no lo conoce nadie. No es nadie. No es Iniesta, ni Xabi Alonso o Busquets. Es mucho menos que Ander Herrera». Deberían revisar el palmarés del Athletic en el fútbol español.