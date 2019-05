«Me han sorprendido los murmullos de la afición con Susaeta, no se le puede reprochar nada» Raúl García durante la rueda de prensa. / Pedro Urresti Raúl García ha colmado de elogios a su compañero porque «cuando un jugador lo ha dado todo por un club, solo hay que ponerle la alfombra» JAVIER MUÑOZ Jueves, 9 mayo 2019, 15:00

«Una alfombra». Es lo que deben extender el Athletic y la afición a Markel Susaeta, en opinión de Raúl García, quien este mediodía, tras el entrenamiento de Lezama, ha colmado de elogios a su compañero un día después de que este se despidiera del club. El navarro no se mordió la lengua y criticó las muestras de desaprobación que Susaeta ha podido conocer en algunos momentos en San Mamés, escenario el domingo ante el Celta no sólo de su adiós sino de los de Iturraspe y Rico.

«No hay mejor manera que hacer las cosas bien y ganar para que todo el mundo esté contento. El equipo quiere ganar y la gente se tiene que dar cuenta de que tiene que estar con nosotros», ha declarado Raúl. «(Quienes se marchan del Athletic) son jugadores importantes. Qué voy a contar de todos, y en este caso de Markel. Una de las cosas que más me ha sorprendido aquí es que se le haya se hayan oído esos murmullos de la afición cuando ha fallado. Creo que no se le puede reprochar nada. Siempre ha dado todo, nunca ha pensado en su bien propio, sino en el del grupo. Independientemente de que un jugador te guste o no, cuando ha dado todo por un club solo hay que ponerle la alfombra».

A raíz de esa mención a los murmullos de La Catedral, Raúl ha explicado lo que, en su opinión, debe ser la relación de los aficionados con los futbolistas. «Para mí, a ningún jugador hay que reprocharle nada durante el partido, porque al final nos estamos tirando piedras sobre nuestro tejado». El rojiblanco entiende que «la opinión se tiene que demostrar cuando acaban los partidos, entonces la afición está en todo su derecho. Respecto a Markel, ya lo he dicho antes, no hay mejor ejemplo que él para hablar de lo que es un profesional, un jugador del club. No puedo decir más».

El navarro no se ha dejado nada en el tintero sobre el respeto que le inspira Susaeta. «Ayer (al leer el comunicado) hizo las cosas como debería hacerlas», continuó el mediapunta. «No soy nadie para hablar de lo que ha hecho o ha dicho no. Creo que ha demostrado que siempre ha sido una persona discreta. Podía haber hablado tranquilamente de lo que pensaba o no pensaba, y ha querido respetar al club por el momento en que estamos. Personalmente, de lo que he vivido con él no puedo decir nada malo, sino todo lo contrario. Solo puedo hablar de lo que he vivido con él, lo que me ha transmitido, lo demás es cosa de él».

Enderezar los errores

Raúl, centrándose en el partido del Celta, ha admitido que el Athletic tiene que corregir errores que se apreciaron ante el Alavés y el Valladolid, en particular lo tarde que los rojiblancos entraban en los partidos. «Los errores están para enderezarlos y corregirlos. Es verdad que esos partidos nos costó entrar. Somos conscientes de ello y estamos trabajando para que eso no pase».

Raúl García no tiene ahora otra cosa en la cabeza que Europa, como si fuera la primera vez que aspirara a ella. Y respecto al rol que su veteranía le puede conferir en el Athletic la próxima temporada, sabe perfectamente lo que puede aportar. «Con veinte y con treinta años he hecho lo mismo. Sé la responsabilidad que tiene ser futbolista y hacer nuestro trabajo. He intentado enseñar a la gente joven el camino que creo puede ser bueno, porque es el que yo he seguido, el que me ha dado puntos».