Sorpresa entre los usuarios de Dazn por escuchar parte del resumen del Real Madrid-Athletic en euskera

Los aficionados madridistas y los usuarios de Dazn que escuchan los partidos de LaLiga en la opción de audio original, han conocido por primera vez a Julen Axpe. A la plataforma en streaming se le coló sin querer la voz de su locutor, encargado de narrar al Athletic en euskera, en el vídeoresumen del partido que disputaron los rojiblancos en el Bernabéu.

Mientras Axpe daba la alineación de Valverde en euskera, de pronto, se escuchaba la voz del narrador habitual en castellano. Fue una cosa escasa y puntual pero la anécdota no pasó desapercibida. Muchos usuarios de Dazn no dudaron en mostrar su sorpresa por la presencia tan inesperada del euskera en el montaje final. Algunos lo encajaron muy positivamente, reconociendo la riqueza del idioma. «El inicio estaba en euskera, ¿verdad? Mola», advertía uno, en la misma línea de otro usuario: «Qué bonito es el euskera. ¡Viva España y Euskadi!». Un aficionado incluso le sacaba cierto aire al árabe: «Pero qué lenguaje, nen. Me encanta. Primero pensé que era árabe…».

Eso sí, entre halagos y halagos a Rodrygo -autor de los dos goles del Real Madrid-, también había usuarios que le echaban humor al asunto, con el euskera en el punto de mira. «Escuchar vasco es una mezcla entre catalán y chino», advertía uno, a la vez que los había que se preguntaban qué le pasaba al audio. Otros, en cambio, afirmaban que «el principio es un disco al revés» y que «el euskera parece que está en x2». Eso sí, los había que también se acordaban del locutor («El primer comentarista se lo estaba inventando todo»). E incluso había uno que aseguraba que se trataba de «la lengua negra de Mordor». Con todo, un aficionado -se supone que de Euskadi- quiso quitar hierro al asunto y se aprestó a aclarar qué se decía en los primeros segundos del audio: «Para los que se quejan de que está en euskera, simplemente dice la alineación del Athletic y ya».