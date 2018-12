El Sporting de Portugal se une al interés del Athletic por Ibai Gómez Ibai Gómez, en una rueda de prensa. / Igor Martín El conjunto portugués hace una oferta al Alavés por el futbolista bilbaíno, quien esperará hasta enero para tomar una decisión sobre su futuro ROBERT BASIC Lunes, 24 diciembre 2018, 00:05

El Sporting de Portugal ha hecho una oferta en firme al Alavés por Ibai Gómez, quien acaba contrato el próximo 30 de junio y se encuentra en agendas de varios clubes europeos, según informó ayer ETB. Conjuntos ingleses han mostrado interés en el extremo bilbaíno, que sin embargo es una prioridad del Athletic en este mercado de invierno. Ibaigane quiere recuperar al de Santutxu y ponerle a las órdenes de Gaizka Garitano, quien necesita a futbolistas hábiles en los costados y que pongan centros que alimenten a los delanteros.

De momento, el Sporting de Portugal es el primer club que ha presentado una oferta formal por Ibai, quien de todos modos esperará hasta enero para tomar una decisión sobre su futuro. Su buen rendimiento en el conjunto de Mendizorroza no ha pasado desapercibido para nadie y encima acaba contrato en poco más de medio año, por lo que resulta especialmente atractivo para clubes de la Liga y también extranjeros. En cualquier caso, el extremo escuchará primero al Alavés, equipo en el que ha renacido como jugador y al que tiene muchísimo cariño. Tanto que en una de sus recientes comparecencia dijo lo siguiente: «Nací en Bilbao, mi familia y yo somos del Athletic y siempre le desearé lo mejor. Desde que fiché por el Alavés he demostrado que lo principal es ser profesional, y después de llevar aquí un tiempo me siento un alavesista más (...). Quien piense que solo se puede ser de un equipo está equivocado. Yo antes lo podía pensar, ahora no».

Gran temporada

Ibai sabe que el Athletic está muy interesado en recuperarle y que habrá movimiento en enero. Y no es de extrañar porque el interior está haciendo un gran temporada -el año pasado también fue bueno- y sería una magnífico refuerzo para los rojiblancos. En lo que va de Liga, el bilbaíno ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias, además de alimentar el juego ofensivo del Alavés con su fútbol.

Desde que cambió San Mamés por Mendizorroza, Ibai ha hecho 17 goles y se ha convertido en uno de los motores del conjunto vitoriano, incluso en uno de sus capitanes, y ahora le toca decidir dónde seguirá con su carrera.