El sueño cumplido de los Williams: «Esta gabarra es lo que transmitieron los aitites»

Iñaki y Nico Williams son dos de los grandes nombres del Athletic esta temporada. El primero de ellos es uno de los veteranos del grupo. En su cuarta final como jugador del Athletic ha logrado levantar la Copa y ahora ve cómo su hermano pequeño crece a su lado y se hace un hueco en el panorama internacional. Porque Nico se ha ganado en el campo ser uno de los primeros espadas del Athletic de Valverde.

«Muy contento de vivir la gabarra y vivir esto con mi hermano», ha dicho Nico desde la embarcación a los micrófonos del club. El pequeño de los Williams es uno de los más activos en la fiesta rojiblanca, donde es uno de los más jóvenes. Tiene un buen espejo en el que mirarse. Su hermano Iñaki, que siempre ha destacado la lucha de su familia por labrarse un futuro en este país, lo ha vuelto a recalcar esta tarde en la gabarra: «Me acuerdo de mi familia, de mis amigos... Estoy superorgulloso».

😈 ¡La que hemos liado!



🗣️ Palabra de @Williaaams45



"Es un día para disfrutar, por los que están y los que faltan" #UniqueInTheWorld 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/QMfs1BTX2u — Athletic Club (@AthleticClub) April 11, 2024

Aún no son conscientes de que han hecho historia. «Todavía me tengo que pellizcar. Estamos locos. Cuando pasen los años seremos más conscientes del éxito». Y reconoce que este logro recuerda a los que ya no están: «Esta gabarra es lo que transmitieron los aitites».