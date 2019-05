Susaeta dejará el Athletic el 30 de junio Markel Susaeta, durante un partido con el Athletic / IGNACIO PÉREZ El jugador eibarrés pondrá fin así a 22 temporadas en la entidad rojiblanca y doce en el primer equipo JUANMA MALLO Lunes, 6 mayo 2019, 22:02

Markel Susaeta (Eibar, 31 años) dejará el Athletic el 30 de junio. El capitán, un futbolista que siempre se ha caracterizado por alejarse de los focos, se dirigió la semana pasada al club y le comunicó su intención de no renovar un contrato que expira en poco más de un mes y medio, según acaba de anunciar la entidad de Ibaigane. Se marcha el quinto profesional con más encuentros de una entidad centenaria (506) y se queda sin la oportunidad de alcanzar a su excompañero Andoni Iraola. Ha sido una decisión de este centrocampista ofensivo, que ha perdido protagonismo con Gaizka Garitano y que ni siquiera fue convocado para el encuentro contra el Valladolid, por «decisión técnica» del preparador de Derio. Pero lo cierto es que Susaeta no contaba para el entrenador, que seguirá la próxima temporada: le había adelantado De Marcos, también Ibai Gómez e incluso Iker Muniain, que ha disputado un par de partidos por la derecha en detrimento del guipuzcoano. Esto le ha hecho pensar a Susaeta, y ha apostado por seguir jugando al fútbol fuera de San Mamés.

En la escueta nota de despedida, el club rojiblanco «agradece su profesionalidad y compromiso» durante dos décadas, en las que se ha convertido en el león con más partidos europeos (75, 8 de ellos de Champions League). Adorna su palmarés con el título de la Supercopa en la temporada 2015-16. El jugador tiene la intención de realizar una comparecencia en los próximos días.

La historia de Markel en el Athletic empezó con una llamada de teléfono mientras el chaval, entonces de 19 años, estaba con unos amigos en la playa. La felicidad fue inmediata, plena y genuina, y en aquel momento solo podía dejar que su imaginación volara libre como el viento y pensar en que debía hacer la maleta y viajar. ¿Dónde? A Holanda. ¿Por qué? Porque acababan de decirle que haría la pretemporada con el primer equipo en Papendal. Era el verano de 2007 y Markel Susaeta comenzó a escribir el primer capítulo de un relato que poco a poco ha ido convirtiéndose en historia, la de un hombre discreto y trabajador que acaba de cruzar la mágica frontera de los 500 partidos (lleva 506) con la camiseta del club de su vida. Desde ese día que superó la barrera de los 500 pisa un territorio desconocido y a la vez sagrado en el que solo habitan otros cuatro seres fantásticos de una entidad singular: dos mitos como José Ángel Iribar (614) y Txetxu Rojo (541), y dos grandes como Joseba Etxeberria (514) y Andoni Iraola (510). Sin hacer ruido, el eibarrés ha cruzado al otro lado del espejo.

Susaeta dejará el #AthleticClub el 30 de junio



▪22 temporadas en el club

▪12 temporadas en el primer equipo

▪506 partidos disputados



M I L A E S K E R, M A R K E L❗



🔗 https://t.co/owz7QLMEdEpic.twitter.com/E4RBkViR19 — Athletic Club (@AthleticClub) 6 de mayo de 2019

A Markel Susaeta nunca le ha gustado llamar la atención, al menos no bajo los focos, con las cámaras encendidas. Siempre ha preferido que iluminaran a otros y que le dejaran en paz con su trabajo, al servicio del equipo en cualquiera de sus variantes. Hace años, durante una charla informal en Lezama, una persona le dijo mirándole fijamente a los ojos: «No sabes venderte». Él, sin inmutarse lo más mínimo y encogiéndose de hombros, replicó en voz baja pero firme: «No quiero venderme». Y así ha construido su carrera, sobre los cimientos de la discreción y una entrega que han sabido valorar todos los entrenadores que ha tenido. La regularidad es la estrella que ilumina su camino desde hace más de una década, y su fútbol y su ética laboral son las bases sobre las que descansan sus 500 partidos. Una auténtica barbaridad que muchos parroquianos de La Catedral solo empezarán a apreciar cuando él ya no esté allí abajo.

El eibarrés llegó a Lezama con apenas nueve años –Kike Liñero fue el verdadero detector de este talento y el técnico que vio en aquel niño al jugador que es hoy– y allí sigue, convencido de la corrección de su camino. No le importa lo que hagan los demás y tampoco la atención que reciben del público, muchas veces excesiva e injusta por los méritos acreditados por unos y otros, aunque en lo más profundo de su alma sabe que le hubiera gustado escuchar alguna vez a San Mamés –o más de una vez– corear su nombre. Esta herida cicatrizó hace tiempo y el capitán jamás ha tenido ningún reproche hacia la afición rojiblanca, al revés, siempre la ha consagrado como la mejor del mundo y la ha alojado en los altares de las hinchadas elegidas. Con el ruido y las luces el capitán se apaga, con el silencio se enciende. Nada tiene que ver Markel con Susaeta; este último es de dominio público, reservado y desconfiado, y el primero es bromista, divertido y animador cuando le toca actuar en su círculo de confianza.

Es lo que sostienen los que le conocen y diferencian entre el personaje público y su faceta privada. «No tienen nada que ver», constatan. «Bromea, hace vestuario y lo llena de risas», añaden. Cuando está expuesto se pone una coraza y no se la quita hasta que vuelva a acomodarse en su ambiente. Jamás se ha dado importancia y ni siquiera lo hacía cuando se le hablaba de sus números y de que alcanzaría la cifra que redondeó ayer. «Pensaré en ello cuando todo esto acabe», solía despejar lacónico, consciente de que todo pasa muy rápido y que aún recuerda con todo lujo de detalles su primer día en el vestuario de los «mayores» y el momento de su debut.

«Un magnífico compañero«

El hombre que le hizo estrenarse en la élite fue Joaquín Caparrós, quien le tiene mucho cariño. Aún hoy le llama «Susa», apodo con el que se ha quedado. «Le veo con unas ganas de jugar, de competir, de querer hacerlo bien como el primer día. Recuerdo el día que debutó contra el Barcelona –2 de septiembre de 2007–. Me alegro mucho por él porque se lo merece todo y porque nadie le ha regalado nada», aseguró el utrerano en una conversación con este periódico. «Es un magnífico compañero, muy profesional, un chico que no se quería perder ni un entrenamiento». Ayer le vio cumplir 500 partidos con la camiseta que estrenó en el Camp Nou, donde marcó. «Espectacular», definió su carrera.

Una carrera en la que siempre ha contado para sus entrenadores. En total, han sido siete en las categorías inferiores –Liñero, Iglesias, De la Fuente, Urkiaga, Mitxelo, Romillo y De Andrés– y seis en la élite –Caparrós, Bielsa, Valverde, Ziganda, Berizzo y Garitano–; pues bien, estos últimos han contado todos con el extremo. «Es como un martillo pilón», le definen sus compañeros. «No para de intentarlo y jamás se esconde».