Athletic «A Susaeta me lo llevaría a la guerra» 01:38 Markel Susaeta, en el partido de Copa de este año contra el Sevilla. / Ignacio Pérez San José dice del eibarrés que «es mi capitán» y expresa su deseo de que renueve, aunque recalca que «no es mi decisión» ROBERT BASIC Bilbao Miércoles, 27 marzo 2019, 15:31

Faltan poco más de tres meses para que expire el vínculo contractual que une a Markel Susaeta con el Athletic. El hombre de los 504 partidos, el quinto jugador con más concursos en la historia del club, sigue sin cerrar la renovación con el equipo de su vida y su futuro, al menos a día de hoy, está en el aire. El presidente rojiblanco, Aitor Eliegi, comentó en su momento que se habían creado «mecanismos» para asegurar la continuidad del eibarrés, quien sin embargo aún no ha estampado la firma en un nuevo documento. Mikel San José ha sido preguntado hoy por este tema y el navarro ha expresado su deseo de que el extremo permanezca en el vestuario en el que lleva muchas temporadas cambiándose hombro con hombro, aunque ha dejado bien claro que no es una decisión que a él le corresponde tomar. «No es una pregunta para mí», ha contestado cuando se le ha cuestionado por si el guipuzcoano merecía renovar su compromiso con la entidad a la que llegó con nueve años. Eso sí, ha defendido a su capitán. «Desde luego me lo llevaría a la guerra».

El centrocampista navarro ha dejado que sea la dirección deportiva la que decida sobre la continuidad de Susaeta, quien tras el partido contra el Espanyol aseguró que ni siquiera ha habido «acercamientos» por parte del club para tratar el tema de su renovación. Unas declaraciones que sorprendieron ya que se produjeron apenas un par de semanas después de que Elizegi afirmara que habían montado los «mecanismos» necesarios con el objetivo de resolver el futuro del eibarrés. «Es mi capitán y no sé los partidos que llevo, pero en casi todos he coincidido con él. Desde luego me lo llevaría a la guerra y por supuesto que me gustaría«, ha dicho en referencia a su permanencia en la caseta rojiblanca. »Pero no es mi decisión y por lo tanto pinto poco diga lo que diga«.