Atlético-Athletic | Sábado 18.30 Susaeta: «Con miedo no vas a ningún lado» Susaeta, en una rueda de prensa. / Mireya López El de Eibar admite que el año «no está siendo como todos esperábamos», pero recuerda que «este equipo ha demostrado más de una vez que cuando las cosas van mal saca la cabeza» ROBERT BASIC Jueves, 8 noviembre 2018, 14:03

Es un momento complicado para portar el brazalete de capitán. Tal vez pese más de lo normal en una situación delicada, con el Athletic clavado en los bajos fondos de la tabla, pero desde luego Markel Susaeta mantiene la entereza y la confianza en un futuro mejor. Esto no significa que soslaye el mal momento del equipo ni pase por alto las grandes dificultades que aparecen por el camino. Simplemente confía en el compañero que tiene al lado y piensa que Eduardo Berizzo dará con la tecla y apretará el botón del despegue. «Las cosas no están como todos esperábamos, pero este grupo ha demostrado más de una vez que cuando van mal sacamos la cabeza», ha subrayado el eibarrés al término del entrenamiento de este jueves en Lezama, donde los rojiblancos han seguido con la preparación del partido del sábado (18.30 hora) contra el Atlético en el Wanda Metropolitano. Un partido extremadamente complicado y en el que habrá que rozar la perfección en el fútbol y la dureza para cazar algo. «Tenemos que darlo todo para sacar los tres puntos», ha avisado.

El capitán rojiblanco ha reconocido que el Athletic no está respondiendo en el campo como debería, pero ha recordado que han hecho «grandes partidos contra grandes rivales en estadios difíciles; el Atlético es un gran rival y juega en un campo difícil en el que, estoy seguro, daremos la cara». Es evidente que el estado anímico no es el mejor y que la confianza se ha resentido, algo que en absoluto niega el capitán, quien sin embargo insiste en la capacidad colectiva de dar la vuelta a la situación. «Al principio de la temporada las expectativas del equipo eran muy altas y había muchas ganas de abrir la campaña. Pero cuando ves que los resultados no llegan, la confianza disminuye. Eso sí, el vestuario está con la misma ilusión de revertir lo que nos está pasando y estamos a tiempo de hacer una campaña bonita».

El debate del estilo

Preguntado directamente por si el miedo se ha instalado en la caseta, el extremo ha admitido que las sensaciones no son las mejores pero que solo es cuestión de tiempo de iniciar la remontada. «Te ves ahí abajo y eso no le gusta a nadie. Miedo no tenemos, con miedo no vas a ningún lado».

El capitán también ha reflexionado sobre el cambio de rumbo de Eduardo Berizzo y la renuncia a sus principios futbolísticos, escenificada en los encuentros frente al Valencia y el Espanyol. Como es lógico, ha arropado a su entrenador y expresado la determinación de la plantilla de seguir las instrucciones del hombre que les dirige desde la banda. «Nosotros aceptamos todo lo que nos dice el míster. Debemos adaptarnos a las situaciones que el momento del equipo va dando. Hoy en el día hay que adaptarse en el fútbol, no puedes centrarte en una sola cosa». ¿Y con qué estilo se sienten más cómodos? ¿El original o el actual? «Nosotros intentamos mandar en todos los partidos, llevar el peso, aunque no lo hayamos conseguido en todos los encuentros. Los resultados ahí están, pero el objetivo sigue siendo mandar en cualquier campo, meter una presión intensa, con muchas llegadas y movilidad. El estilo está claro cuál es, pero ahora toca definir un poco mejor».