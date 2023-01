«Tenemos armas para hacerle daño a la Real Sociedad», avisa Berenguer fútbol Cree que no hay que volverse «loco» por dos empates seguidos porque con un par de victorias «te metes arriba»

Aunque el invierno irrumpe al fin en el calendario, el derbi calienta la temperatura futbolística en el Athletic. Le espera el sábado la Real Sociedad en el estadio donostiarra. El tópico dice que estos partidos son especiales, distintos por el ambiente que generan. Álex Berenguer asiente, pero defiende que para los jugadores debe «ser como un encuentro normal», sin darle «más importancia que a otros». Vale lo mismo: tres puntos. Y está convencido de que el Athletic «tiene armas para hacerle daño a la Real».

«Todos los partidos son importantes. Será un duelo bonito, como todos los derbis», augura el jugador rojiblanco. La Real llega en forma. También el Athletic, al que le falta sólo puntería. Anotó seis goles ante el Eldense en la Copa, pero se quedó a cero frente a Osasuna en el último compromiso de Liga. «Es un tema de acertar. Tenemos nuestras ocasiones, pero no las aprovechamos», apunta Berenguer. Esa falta de tino también la ha sufrido él esta campaña. Cuando no acertaba de cara a la portería ya dijo que iba a evitar obsesionarse. Y ahora suma seis tantos. «Me ha venido bien no agobiarme con eso y confío en que lleguen muchos goles mas».

Sobre el próximo rival, Berenguer ve «bien» a la Real. «Ya llevan varias campañas buenas. Tiene un juego de toque, sin prisa para llegar a la portería. Les podemos hacer daño con nuestras armas», insiste convencido del juego y la presión que hacen los rojiblancos.

La Real es un adversario directo en la lucha por un puesto europeo. Aun así, el futbolista navarro del Athletic no ve este derbi como una final. «Quedan muchos partidos. Estamos bien. Por dos empates no hay que volverse locos. Ganando dos encuentros te metes arriba», anima. En el Real Arena espera la primera oportunidad para ese despegue.