Ter Stegen no se olvida del delantero que más le ha hecho sufrir... y es del Athletic: «Menos mal que está retirado»

Marc-André Ter Stegen fue uno de los nombres propios del fútbol español la pasada temporada. El guardameta del Barça acumuló 26 jornadas con la portería a cero y obtuvo el trofeo Zamora con tan solo 18 goles en contra. Números de otra época y que fueron reconocidos ayer en la gala de los premios que organiza el diario 'Marca'. Ter Stegen se convirtió en el primer portero que recibe el trofeo Di Stéfano, que se entrega al mejor jugador de la temporada.

Para valorar lo logrado por Ter Stegen solo hay que echar un vistazo al palmarés del trofeo Di Stéfano, un premio que se creó en 2008. Leo Messi lo ganó siete veces; Cristiano Ronaldo, cuatro; Karim Benzema, dos; y Luis Suárez y Raúl González, uno cada uno. No solo es el primer jugador que no es delantero en levantar el trofeo, sino también el primer portero.

Durante su discurso fue preguntado por el delantero que más le había hecho sufrir durante su carrera. El alemán volvió a recordar sus partidos con Aduriz y sonrió ligeramente al recordarle en pasado: «Un jugador que siempre me cuesta... Bueno me costaba mejor dicho. Aduriz es uno de los que siempre me hizo bastante daño. Menos mal que se ha retirado».

Cuando a Aduriz le contaron la admiración que sentía el portero culé por su fútbol, el rojiblanco también se deshizo en elogios hacia él: «Es uno de los mejores guardametas y más completos. Es increíble. Agradezco sus palabras. Me han llegado muy dentro. Además, y por lo que me dicen, no solo es un buen profesional sino también una gran persona». Aduriz confesó que Ter Stegen también le había «amargado la vida», aunque no fue el único: «La lista es interminable», zanjó en una entrevista poco antes de su retirada.

No es la primera vez que Ter Stegen se deshace en elogios hacia el nueve rojiblanco, y viceversa. Sus numerosos enfrentamientos forman parte del otro clásico del fútbol español. Especialmente para el recuerdo, aquel gol de chilena que Aduriz le marcó en San Mamés en 2019 para darle el triunfo al Athletic.