Ter Stegen, el VAR y los postes frustran a un heroico Athletic Las manos accidentales como la de Muniain no anulan goles, según resolvieron los árbitros. Gil Manzano se fue con una enorme pitada

1 Muniain es suplente incluso con la baja por sanción de Sancet y Balenziaga juega su primer partido

Undécima suplencia de la temporada para Iker Muniain en 31 partidos. Es decir, no sale en el once en uno de cada tres encuentros. Este domingo se confiaba en que regresaría tras no jugar ningún minuto en Vallecas. Faltaba el sancionado Sancet y se daba ...

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión