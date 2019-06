A Tiago le gustaría entrenar al Athletic Muniain y Tiago, durante un partido en 2011. / EFE El exjugador del Atlético afirma que le «encanta» el conjunto que ahora dirige Gaizka Garitano EL CORREO Jueves, 6 junio 2019, 16:38

Al Athletic le ha salido un pretendiente para ocupar el banquillo. Se trata de Tiago, el exjugador del Atlético de Madrid y ayudante de Simeone en la actualidad. Excolchonero, que precisamente jugó su último partido en el Vicente Calderón cotra los leones, ha mostrado su interés por dirigir algún día al Atlético y al Athletic. «En España hay otro club que me gusta: el Bilbao», afirmó en una entrevista en El Partidazo de COPE. Rápidamente fue corregido por Juanma Castaño, quien le dijo: «Empiezas mal, es el Athletic Club». «Perdón, perdón, el Athletic Club», respondió.

«Es un club muy especial. He estado con Raúl (García) hace poco, en la despedida de Juanfran, y le he dicho que me encanta el Athletic. Es un club que entrenaría con muchas ganas», dijo el exjugador de 38 años.