Por no mirar las crónicas del Athletic del lunes, supongo que ya intuirán por qué, me enfrasqué en la lectura de un extenso reportaje que publicaba 'L'Equipe', ya saben, el prestigioso periódico deportivo francés, y que se titulaba '¿Por qué se pierde tanto tiempo en un partido de fútbol?'. Fue ver el título y ponerme a temblar. Ya están aquí, machacando otra vez con la misma milonga. No me equivoco. Empieza diciendo «Te mentimos. Un partido de fútbol no dura 90 minutos». ¿Y se dan cuenta más de un siglo después de que los balones empezaran a rodar?

El artículo es prolijo en datos y en estadísticas, como suelen serlo los del prestigioso rotativo francés. Habla de partidos de la Ligue 1, como el Estrasburgo-Rennes, que duró 66,51 minutos de tiempo efectivo, o el Lens-Brest, con sólo 47,01. Eso sí, acabó 3-2, que goles hubo para dar y regalar en tan poco tiempo. En la Champions, la media es de 59 minutos. Difunden las palabras de Xavi Hernández, que padece de un adanismo insufrible y se cree que el fútbol no existía antes del Barça de Guardiola. Apuntaba: «Tenemos que ir al tiempo real. Acabaríamos con los simulacros, las pérdidas de tiempo y los engaños. Perder el tiempo no es malicia, es fraude». Lo decía después de perder, claro, contra el Nápoles en Europa League. Que cuando ganan todo está correcto, y la hierba está a la altura reglamentaria.

También ese bulto sospechoso que pasó de sacar bolas en los sorteos a convertirse en presidente de la FIFA, y que se llama Gianni Infantino, ha tenido que decir su boutade correspondiente: «Si al espectador se le pide que pague entradas, abonos para ver 90 minutos de fútbol, y un partido dura 50 minutos, hay algo que revisar». ¿Tal vez el precio de las entradas? Que la más barata para la final del Mundial cuesta 613 euros. Infantino, que es suizo, y en Suiza está la sede de la FIFA, resulta que vive en Qatar, y nadie sabe por qué. Puede que para supervisar las obras.

Ya está. Hasta el tiempo nos quieren quitar a los aficionados. No tienen bastante con todas las modificaciones reglamentarias que han convertido el fútbol en un galimatías, y además en una competición injusta, porque en las categorías superiores hay VAR y en las inferiores no lo hay, y por tanto, el balompié tiene dos reglamentos. Hace una semana eliminaron al Dinamo San Juan de la Copa a pesar de un penalti clarísimo, que en Primera División lo hubiera sido sí o sí, y del descarado empujón del delantero rival al defensa santurtziarra en el gol del empate del Autol, que el VAR habría revisado. Dos reglamentos. Ni los goles se pueden celebrar a gusto, pendientes todos de las líneas del fuera de juego, que te lo pueden anular por el pelo de una gamba. El fútbol se ha hecho más justo, dicen, y es mentira. Será más justo cuando todos los equipos jueguen con las mismas armas y los límites salariales pongan freno a los poderosos.

En estas situaciones sale siempre, por supuesto, el ejemplo del baloncesto, no podía faltar. Que si el tiempo real y esas zarandajas, pero no me vengan a comparar un deporte en el que la pelotita entra por un lado de la red y sale por el otro, con el fútbol, en el que un agujero en la malla interrumpe el juego hasta que se repara.

¡Dejadnos en paz, neotalibanes del nuevo fútbol! A mí me gusta disfrutar de una buena pérdida de tiempo cuando el Athletic va ganando por la mínima al Real Madrid en el minuto 94, y hasta rabiar cuando es un rival el que sufre una lipotimia con el marcador a favor. Si hay que alargar, se alarga, eso es cuestión del árbitro, pero también es divertido despotricar del hombre del silbato por un descuento corto o infinito, según el color del cristal por el que se mira.

Eso es el fútbol y todo forma parte de él. El público no paga por ver jugar 90 minutos, sino por estar 90 minutos pendiente de lo que sucede en el campo, le guste o no. Si algunos quieren otra cosa, que se inventen otra cosa. Que sean valientes como los muchachos de la ciudad inglesa de Rugby, que el 8 de diciembre de 1863, en la Freemason's Tavern de Londres, se retiraron de la reunión que iba a establecer las reglas del juego, porque ellos querían seguir tocando la pelota con las manos. Montaron otro deporte, pero no era el fútbol.