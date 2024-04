El tierno pasillo de los canteranos del Mallorca a los jugadores

Carlos Nieto Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 4 de abril 2024, 15:12 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

No solo el Athletic tiene por delante una oportunidad histórica de ganar un título. El Mallorca no está acostumbrado a estos lares -no llega a una final desde 2003, cuando derrotó al Recreativo en la final disputada en Elche- y la ilusión está desatada en la isla. El conjunto balear se ha ejercitado por última vez en sus instalaciones antes de viajar a Sevilla.