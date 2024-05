El 'tour' de la Copa del Athletic por Euskadi ya ha empezado en Otxarkoaga: «Haberla podido tocar es la leche»

Leire Merino Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 30 de mayo 2024, 18:33 | Actualizado 18:51h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Athletic es un club que hunde sus raíces en la cantera, en Lezama, en la gente formada en la tierra y de ahí que una parte fundamental del proceso de detección y creación de talento resida en los clubes convenidos. Ibaigane ha querido hacerles partícipes del éxito cosechado el pasado 6 de abril en La Cartuja, donde el equipo levantó el título de Copa después de 40 años de espera. Ibaigane llevará a la mayoría de las sedes de estas entidades fidelizadas el trofeo para que sus futbolistas, pero también vecinos de la zona, puedan apreciarlo y sacarse una fotografía como recuerdo. El 'tour' arrancó este jueves con el Otxarkoaga. Y en la zona todo era felicidad. «Haberla podido tocar es la leche», se felicita Egoitz Ruiz Santamaría, coordinador y director deportivo del club que disputa sus partidos en Ibarsusi. ««Cuando me llamaron el lunes y me dijeron que la traían, yo no me lo creía. Mola un montón, sobre todo por los niños y la gente del club que se lo merece».

Bajo el lema 'Guztion Kopa: tú también eres parte de esta historia', el Athletic dio pistoletazo de salida a una gira que durante su primera semana llevará el título a las sedes de los clubes como Otxarkoaga, Amurrio -este viernes-, Abetxuko de Vitoria-Gasteiz, Ugao, Uritarra KT de Larrabetzu y Basconia y Ariz en Basauri. Ibaigane explicó en un comunicado que la idea consiste en acercar la Copa durante el mes de junio a la «gran mayoría de los 85 clubes convenidos de todo Euskal Herria que tomaron parte en la segunda edición del Euskal Non-League Day. De lunes a viernes, las visitas se realizarán de 12 a 18 horas, mientras que los fines de semana serán de 11 a 14.30 horas».

Y eso permite que la gente se vuelva a emocionar como sucedió el 6 de abril. «Me alegro mucho por los críos. Yo la había visto pero era muy pequeño. Esta va a ser la segunda foto», aplaude Jesús Idiazabal, presente en Otxarkoaga. «Pues es un agradecimiento muy grande... más no puedo decir porque se me saltan las lágrimas. Tenerla de cerca hace más ilusión todavía y más para mi club. Agradecido al Athletic. Que toda la gente que venga pueda disfrutar de ella», se emociona Julio González, presidente del club bilbaíno.

«Espaldarazo emocional»

Tras la consecución de un trofeo que llevaba resistiéndose cuatro décadas, el Athletic considera que la hazaña debe ser compartida por todos los clubes que tiene bajo su paraguas. «El título de Copa conquistado el pasado 6 de abril en Sevilla, además de un enorme éxito deportivo, supuso también un gran espaldarazo emocional para toda la familia que conforma el Athletic. Ahora, la entidad quiere compartir el triunfo con sus clubes convenidos, uno de sus núcleos formativos, llevando la Copa a sus sedes para que tanto sus integrantes como el alumnado de centros educativos próximos y las personas de sus respectivos pueblos y barrios puedan observar y fotografiarse con el trofeo».

Y Johana Ruiz-Olabuenaga puso voz a este sentimiento: «»Es importante que todo el mundo sepa que esta Copa la hemos ganado entre todos. Queríamos dar la oportunidad a los clubes convenidos, que son parte de nosotros también, que pudieran sacarse todo el que quisiera foto con la Copa«.