«Con nuestro trabajo los goles van a llegar», asegura Zarraga

«Con nuestro trabajo que estén tranquilos que los goles van a llegar y se van a ganar partidos». Oier Zarraga ha asegurado este mediodía en Lezama que la plantilla del Athletic mantiene la confianza y que la falta de ocasiones de los dos últimos y decepcionantes encuentros ante el Cádiz y Levante deben tomarse como hechos aislados, tropiezos de los que hay que aprender para no volver a cometer los mismos errores. «Afrontamos la situación con toda la normalidad del mundo. Sólo podemos trabajar día a día, tomar recursos diferentes en los entrenamientos ante situaciones diferentes que se nos puedan dar en ataque, y a partir de ahí crear ocasiones y estar cada vez más cerca del gol», ha explicado el centrocampista rojiblanco de 22 años.

Pese a que el equipo viene de dar dos pasos atrás respecto a la línea mostrada en el inicio de temporada, el de Getxo se ha mostrado convencido y confiado en recuperar el paso frente al Granada el viernes. «El inicio ha sido bueno, es cierto que en estos dos encuentros ha habido un pequeño bajón, pero en conjunto creo que el Athletic ha dado un paso adelante. Ahora se trata de ganar el viernes y hacer bueno el punto que sumamos frente al Levante», ha explicado Zarraga.

Un encuentro que admite no será sencillo «porque todos los rivales plantean dificultades, pero tenemos que recuperar la línea de lucha del inicio de temporada para sacar el encuentro adelante. En cuanto a intensidad y esfuerzo creo que el equipo está bien, sí que nos ha costado más crear ocasiones y es en lo que tenemos que incidir», ha insistido el centrocampista rojiblanco, que el pasado viernes jugó por la derecha en el Ciutat de Valencia cuando salió a la hora de encuentro. «Yo actúo donde me ponga el entrenador. Es cierto que puedo jugar por dentro y por fuera. El míster me dijo que podía jugar en ambas posiciones y en los entrenamientos las compagino, así que no me pilla de sorpresa estar por la derecha».

Eso sí, a la hora de definirse como futbolista, Zarraga admite que su zona es la central. «Como jugador me gustan los partidos con ritmo, hacer conducciones, superar al rival, ir de área a área, estar cerca del gol... En el filial jugaba un poco más adelantado, pero al final las funciones son muy parecidas», admite el de Getxo, que reconoce que poco a poco se va adaptando a lo que exige estar al máximo nivel. «Estos partidos me han dado más confianza, he visto que soy capaz de jugar en Primera y dar el nivel que me piden y puedo dar», ha valorado.