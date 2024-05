El trap de Muniain que escuchan sus hijos para ir al colegio: «Se mueve rápido siempre en el campo como un Lamborghini»

Gabriel Cuesta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Lunes, 13 de mayo 2024, 21:28 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Muniain ya tiene su propia canción. Un trap. Género urbano. El tema se ha escuchado por primera vez en San Mamés, durante el homenaje al capitán rojiblanco, que pone fin a su carrera en el Athletic tras levantar la Copa. Es Baby G, músico de Bilbao con cerca de 10.000 seguidores en Instagram, el autor de una letra que ha enamorado al de la Txantrea. Habla de «magia en las botas», de la rapidez de un Lamborghini y la «mentalidad ganadora» de un «campeón». El jueves saldrá a la luz el videoclip.

«Tengo un amigo que es cantante y, cuando ganamos la final de Copa, compuso una canción y me la mandó», ha explicado el futbolista. La letra fue creada una semana después de la gesta de La Cartuja. «Es la canción favorita de mis hijos. La ponemos cada vez que vamos al colegio por la mañana», ha desvelado. Entonces, ha presentado a Baby G, que ha salido al campo con una camiseta con el '10' a la espalda. La azul visitante, el mismo modelo de la fiesta de Jardines de Albia. «El gaucho se merece esta canción». Y ha arrancado a cantar.

Letra de la canción

Con el diez en la espalda y magia en las botas

vino de Txantrea a Bilbao

creció, se hizo grande en Lezama

siguiendo los pasos que marca el León

lloró en el campo y jugó la pelota y ahora le tratan de 'don'

Iker Muniain, jugador del Athletic y ahora también campeón

se mueve rápido siempre en el campo como un Lamborghini

corre y siempre que lo hace es mágico

se dejó hasta la piel en el campo por eso en Bilbo ya saben que es único

si acelera tu ves el peligro y no lo ves como si es supersónico

el escudo lo lleva bordado sube a la cima subiendo sus números

todo lo malo que viene en la vida es porque algo bueno me iba a llegar

confía en tí, cuida a tu familia y mentalidad siempre piensa en ganar

hay que creer en el sacrificio porque él trabajo bien hecho da sus frutos

voy a llegar hasta arriba de esto, lo tengo bien claro yo no lo discuto

mucha lucha para llegar a la cima y las traiciones a mí no me van

camino, disparo y pongo la mira y en la batalla fuerza no me falta

soy un guerrero, no llevo mochila y las críticas a mí no me saltan

sigo mi línea, la mantengo fina y cuando disparo la gente me canta

si salto a la calle yo me siento el gaucho

piquete cabrón, ruleta en la mano y gafas de firma

soy un campeón llegamos a la discoteca y pido champagne

de Don Periñón y mucho brillo pa llevar a su equipo para ser campeon

