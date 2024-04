El cabreo de Valverde por el penalti: «Alguien tiene que revisar el reglamento, los árbitros o yo»

El Athletic está muy molesto por el penalti que le dejó sin triunfo en el descuento. Yuri Berchiche protestó de manera muy encendida y Oihan Sancet lanzó un duro «sinceramente, no entiendo nada». Ernesto Valverde fue por el mismo lado. «Alguien se tiene que revisar el reglamento, no sé si el árbitro, el árbitro del VAR o yo. Pensaba que en este tipo de jugadas con rebote si el balón te iba a la mano no era penalti, y más su el balón va lejos. No logro entender estas cosas», lanzó sobre el mismo césped.

Media hora después, seguía encendido en la sala de Prensa, «El VAR llegó para resolver que uno no gane la Copa del Mundo con un grave error. Me tengo que volver a mirar el reglamento. No sé si estoy yo equivocado o lo están ellos», denunció.

No sólo se quejó del penalti en contra. También le pareció injusta la expulsión de Comesaña. «Todo comienza con una jugada de Prados que llega tarde, pisa y no quiera hacer penalti. Eso antes no se pitaba. Como tampoco se amonestaba a Comesaña que ha llegado mirando al cielo y ha pisado sin querer».

Yuri Berchiche es un jugador muy temperamental. Tanto a la hora de jugar como a la de protestar. Así ha quedado claro en la jugada en la que le han pitado un penalti en el descuento. Lo ha transformado Parejo y ha dejado sin triunfo a su equipo. Baena disparó en el área ante Berchiche, que se ha arrojado a los pies del rival. La jugada siguió, pero de repente desde el VAR pidieron a Cuadra Fernández que la revisara. Berchiche no se podía contener. Comenzó a hacer aspavientos para indicar que no había cometido falta. Persiguió al árbitro al monitor de televisión y protestó de forma airada.

En balde. El colegiado apreció que el remate le ha pegado en el brazo. Pero hay un par de atenuantes. Estaba junto al rival y, sobre todo, la pelota le llegaba de un rebote y además le pega en la parte inferior de la axila, una zona que no es punible para ser castigada con mano. «Sinceramente, no entiendo nada. Todos los años nos dan charlas desde el comité. Siempre nos dicen lo mismo, que desde rebote no es penalti, encima no iba a ni a puerta... pero no sé, no sé», protestó Sancet.

Muniain arenga a la grada antes del lanzamiento de penalti. LaLiga

En el Villarreal veían la polémica jugada de otra forma. De hecho, el autor del gol amarillo presentó una versión distinta a la de su rival sobre los hablado con los árbitros. «Los árbitros nos dijeron en una charla que una mano que venga de rebote y ocupe un espacio no natural es mano». El amarillo tiene también motivo para una jugada para protestar, «El árbitro se equivoca en la segunda amarilla de Comesaña, sentenció.

Berchiche se hartó de protestar en vano. De Marcos se ha acercado a él para calmado, pero no ha impedido que finalmente haya visto una amarilla. Estaba tan alterado que dio la sensación de pensar que se trataba de la segunda y que, por tanto, se iba expulsado. Desde la grada dio la sensación de que desde el banquillo le indicaban que podía seguir en el terreno. «Tenemos que controlarnos un poco», pidió el entrenador.