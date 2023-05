Tres años sin llenar el vacío de Aduriz

Juanma Mallo Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Hace 1.092 días, el último gran goleador rojiblanco, el delantero del siglo XXI en el Athletic, anunció que dejaba el fútbol. Que su maltrecha cadera izquierda no le permitía continuar sobre el césped, ese lugar donde tantas alegrías ofreció a la afición rojiblanca. Se echaba a un lado. El sábado 20 de mayo se cumplen tres años de que, en plena pandemia, Aritz Aduriz (San Sebastián, 42 años) publicara en sus redes sociales un comunicado que certificaba su adiós a un club al que aportó 172 goles, 149 en su última época, a partir de los 31 años, y a un deporte que había dedicado toda su vida. El fútbol estaba parado, restaban once partidos para acabar aquella temporada que saltó por los aires por el coronavirus, pero su dañada articulación adelantó una retira que ya se había anunciado al inicio del curso. «Ha llegado el momento. Muchas veces he mencionado que el fútbol te deja antes de que tú le abandones a él. Los médicos me recomendaron pasar por el quirófano, mañana mejor que pasado, para colocar una prótesis que reemplace mi cadera e intentar afrontar, al menos, con la mayor normalidad posible la vida diaria». Así firmaba su marcha este futbolista que ha dejado al bloque bilbaíno huérfano de una referencia arriba, de un artillero que resuelva partidos. Surgió un vacío que todavía no se ha llenado.

149 dianas anotó Aritz Aduriz para el Athletic después de su regreso en el verano de 2012. Firmó casi un centenar de tantos en la Liga (96), sobresalió en la Europa League (31). Ytambién marcó en la Champions (3), en la Copa (15) y en la Supercopa ganada alBarcelona (4). Aquella despedida cayó como una bomba entre la afición del Athletic. Es cierto que el '20', el único jugador rojiblanco que ha marcado en cinco competiciones (Liga, Copa, Champions, Supercopa y Europa League), ya no alcanzaba aquellas cifras magistrales de 16, 18 e incluso 20 dianas por temporada en la competición de la regularidad, pero su influencia iba mucho más allá. Era un referente en el vestuario, un guía para jugadores como Iñaki Williams y Asier Villalibre, los llamados a recoger su testigo con permiso de Raúl García. Desde su salida, ningún futbolista bilbaíno ha anotado una decena de goles en la Liga, aunque ahora rozan esa frontera el interancional con Ghana y Oihan Sancet, con nueve aciertos cada uno. La edad, «solo un número» Regresó a Bilbao con 31 años y cuando muchos pensaban que era la recta final de su carrera, Aduriz se destapó como un enorme artillero y ofreció un enorme rendimiento. «La edad solo es un número», era la frase que solía emplear cuando se le preguntaba por los años que señalaba su DNI. Cerró su primera temporada –en realidad la quinta como rojiblanco– con 14 tantos en la Liga (2012-13), continuó con 16, siguió con 18, alcanzó la cima con 20, más tarde repitió con 16... Ya partir de ahí, bajó a los nueve aciertos para cerrar su tercera etapa en Bilbao con 2 y 1 en sus dos últimos ejercicios, ya que los problemas físicos golpeando Los máximos goleadores Temporada 2022-23 Iñaki Williams y Oihan Sancet, nueve goles

Temporada 2021-22 Iñaki Williams, ocho goles

Temporada 2020-21 Alex Berenguer, ocho goles

Temporada 2019-20 Raúl García, 15. Aduriz, 1.

Temporada 2018-19 Iñaki Williams, 13. Aduriz, 2

Temporada 2017-18 Raúl García, 10. Aduriz, 9

Temporada 2016-17 Aduriz, 16. Raúl, 10

Temporada 2015-16 Aduriz, 20. Williams, 8

Temporada 2014-15 Aduriz, 18. San José, 5

Temporada 2013-14 Aduriz, 16. Ibai Gómez 8

Temporada 2012-13 Aduriz, 14. Susaeta 7 . En cinco de esas ocho temporadas fue el pichichi del Athletic, un traje con el que luego se vistió Williams en el curso 2018-19 (13) y Raúl García en la campaña 2019-20 (15). Desde entonces, los máximos anotadores han sido Berenguer y el mayor de los hermanos Williams con ocho tantos. Aduriz era un seguro de gol, un futbolista capaz de firmar un hat-trick en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona en San Mamés. El jugador que anotó cinco goles en un partido de la Europa League frente al Genk. El ariete que se regaló un último tanto extraordinario: una chilena frente al Barcelona el 16 de agosto de 2019. Ahí se paró la cuenta del internacional que disputó una Eurocopa con La Roja, la de Francia en 2016. Las alternativas Desde entonces, nunca ha habido un '9' claro en el Athletic. La opción más empleada, ya incluso antes, es la de Iñaki Williams, pero el futbolista bilbaíno se desenvuelve mejor cuando aparece por las bandas, cuando muestra su velocidad. Los técnicos también han apostado por situar en esa posición a Raúl García, a un Villalibre que no ha acabado de explotar y que ahora está cedido en el Alavés. Y este verano llegó Gorka Guruzeta, que ha aportado seis dianas esta temporada. Ofrece trabajo, busca sus opciones... Pero el guipuzcoano, suplente el pasado fin de semana, tampoco se ha convertido en esa referencia que pueda llenar el vacío de Aduriz tres años después.