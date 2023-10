Tres años rojiblancos de Álex Berenguer

El 2 de octubre de 2020, el Athletic anunció el «principio de acuerdo» con el Torino para la compra de Álex Berenguer. Ibaigane pagó 10 millones de euros a los italianos y comprometió otro millón y medio «en variables», además de blindar al navarro con una cláusula de 60. Dos días después, el futbolista debutó en Mendizorroza. Salió a falta de 12 minutos para el final del partido sin poder evitar la derrota (1-0). Así que este miércoles se cumplen tres años desde que el de Barañáin se puso por primera vez la camiseta rojiblanca, defendida hasta ahora en 136 encuentros, con 20 goles y 17 asistencias. El rendimiento del extremo ha tenido altibajos, con una gran temporada inicial, en la que hasta superó las expectativas creadas, un bache del que salió tras meses de trabajo y ahora está inmerso en un proceso de búsqueda de su mejor fútbol que le permita subir posiciones en la lista de preferencias de Ernesto Valverde justo en la campaña en la que acaba contrato.

Berenguer no pudo empezar mejor su aventura en Bilbao. Marcó en su estreno en San Mamés contra el Levante. Aquel tanto siguieron otros siete en la Liga y el que hizo precisamente a los granotas en la Copa, que valió una final. «Es el gol al que más cariño tengo», confesó en una entrevista con este periódico. Llegó encima en la prórroga, en el minuto 112, tras rebotar en Vukcevic, dar en el palo y colarse en la portería defendida entonces por el exdrojiblanco Aitor Fernández, ahora en Osasuna. Aquel año acabó como el segundo máximo artillero del equipo, solo superado por Raúl García. Luego llegó la crisis, el apagado de luces, del que salió meses después. «Pensaba demasiado en la obligación de meter goles y en hacer las cosas bien. Ahora, mi mentalidad es muy distinta. No me meto presión», explicaría más tarde.

Cuota de protagonismo

El año pasado participó en 37 jornadas e hizo cuatro goles, además de aportar otros tres en seis encuentros de la Copa. La chispa volvió a prender, aunque con menos intensidad que en el curso de su estreno. Ahora lleva sin marcar desde el pasado 20 de mayo, cuando acertó ante el Celta. Desde entonces, Berenguer ha participado en 11 choques de Liga sin anotar. También hay que señalar que la reubicación de Nico en la banda izquierda ha hecho que baje su cuota de protagonismo, reactivada a raíz de la baja del extremo internacional. Fue titular contra Cádiz, Alavés y Getafe, y en Anoeta regresó al banquillo porque Valverde apostó por el menor de los hermanos Williams.

Berenguer trabaja para aumentar su participación con el equipo. En las primeras ocho jornadas, el navarro ha sido titular solo tres veces y no ha disfrutado de un partido completo. Ha dispuesto de 345 minutos (47,9% del total) y en estos momentos es el undécimo jugador con más horas de fútbol de la plantilla. Quiere más, a solo tres meses de estar facultado de negociar con otros clubes. A sus 28 años, el de Barañáin quiere mostrar su mejor versión, la que le hizo debutar con el Athletic hace tres años.