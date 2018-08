Tres puertas cerradas antes del estreno de la Liga Una sesión de entrenamiento en Lezama. / Miguel Toña El Athletic preparará el encuentro contra el Leganés con siete entrenamientos JUANMA MALLO Domingo, 12 agosto 2018, 16:39

El Athletic desarrollará siete entrenamientos para preparar el estreno de la Liga, el próximo lunes 20 de agosto contra el Leganés en San Mamés (22 horas). De esas prácticas, tres serán sin público, a puerta cerrada: la del miércoles, festivo en toda España, la del viernes y la del domingo, que no se descarta que sea en San Mamés. Al contrario de lo que solían hacer Valverde y Ziganda, Eduardo Berizzo, salvo cambio de última hora, no entrenará por la tarde el día anterior del encuentro, sino que lo hará por la mañana, a las 10, en una de esas sesiones sin gente. El 'Toto' no dará hoy descanso a su equipo, sino que entrenará a las 11.45 horas. Descansará el martes, y volverá a tajo el miércoles la escuadra vizcaína. A las 10, a puerta cerrada. El jueves, a las 10.45 horas, nueva práctica, igual que el viernes, aunque en este caso a las diez y sin público. El sábado, el entrenamiento está calendado para las 10.45, y después dará la rueda de prensa el técnico argentino. Por cierto, el lunes tendrán que madrugar los rojiblancos, porque a las 10, doce horas de su debut liguero, harán un entrenamiento de activación.