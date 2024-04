La trompeta de Villalibre también amenizó el fiestón: «Se nos está yendo la cabeza»

Iñaki Juez Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Miércoles, 10 de abril 2024, 11:22 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

No hay celebración del Athletic que no incluya a Asier Villalibre y a su trompeta. Y en el fiestón que tuvo lugar con nocturnidad y alevosía en las calles de Bilbao tampoco faltaron. 'El Búfalo' no tuvo problemas en unirse a la charanga que amenizó con su música la quedada, tal y como se pueden escuchar en los vídeos de la kalejira rojiblanca.