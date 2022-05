Otro tropiezo en la misma piedra

Claro que todavía quedan tres partidos y que todo puede pasar, pero hablamos del crédito que merece un equipo que falla en el primer intento. Pero no será por falta de fe, que ya saben que es creer en lo que no se ve, así que seguiremos haciendo cuentas los próximos días aunque no veamos los puntos en el casillero ni los protagonistas nos muestren cómo piensan conseguirlos. Y, por cierto, hablando de crédito, ¿no merece un Villalibre que lo hizo todo bien algo más de confianza?

Lo de este equipo no parece tener remedio. Tampoco en esta ocasión consiguió enlazar la tercera victoria consecutiva. Como si fuera el protagonista de una mala película cómica, el Athletic tropieza y se cae cada vez que tiene que dar un paso al frente. Ante el Valencia volvió a suceder y el asunto no se puede achacar solo a las malas artes del rival o a la ineptitud de un árbitro de criterio errático y fácil de engañar.

Los dos últimos flashazos del partido no deben cegar la visión de los noventa minutos. Es verdad que el portero y el larguero frustraron a última hora una victoria que el Athletic mereció de largo, pero es que esos fueron prácticamente los dos únicos remates dignos de tal nombre a lo largo de todo el partido, y ambos se produjeron en el tiempo de prolongación.

Es verdad que Iñaki Williams volvió a ser incapaz de ganar un mano a mano con el guardameta a los diez minutos de la segunda parte, pero, por desgracia, eso tampoco es noticia a estas alturas. A Iñaki hay que aceptarlo como es, con sus virtudes y sus carencias. Se deslomó abriendo espacios y tirando desmarques y suyo fue el buen cabezazo que Mamardashvili sacó de la raya. Pero lo de fallar lo imperdonable también va incluido en el pedido, qué le vamos a hacer.

El asalto final aunque fuera a balón parado, no puede hacer olvidar los largos y tediosos minutos anteriores. El partido llegó al descanso sin un triste remate por parte de los dos equipos. El Valencia ni se molestó en intentarlo, porque apenas atravesó la divisoria y porque bastante tenían los de Bordalás con hacer la croqueta cada vez que sentían un roce, pero es que al Athletic no le sirvió de nada estar instalado permanentemente en campo rival. De nuevo afloraron las dificultades de este equipo en la creación y sus errores recurrentes a la hora de tomar decisiones en los metros finales. Esta vez no hubo ni autogol y ni penalti salvador, como el día del Atlético de Madrid, así que el Athletic volvió a tropezar en la misma piedra y se dio de bruces con la realidad de su propia incapacidad para dar el paso al que está obligado si quiere adelantar posiciones en la cola para Europa.