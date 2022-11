El truco de Zarra para golear

Telmo Zarra, el mítico delantero del Athletic, tenía un truco para golear, para ser un tormento para los porteros rivales. Lo contó en una entrevista con 'Interviú' en 1997, el año en el que el club le rindió tributo. «Yo tenía un secreto que voy a contar para quienes no lo sepan y lo hago en el año de mi homenaje, 42 años después de haber colgado las botas con las que alcancé la gloria como jugador de fútbol. El caso era que, para mis botas de meter goles, yo usaba un número menos, las mojaba y las metía en barro, luego me las ponía y se adaptaban a mis pies como un guante. A veces, Piru Gainza y Panizo me decían: »Telmo, ¿te ayudamos con el barro?«.

Hace 25 años recibió un tributo de su club. En unos días, recibirá un sentido homenaje por parte de su nieta Adriana Bilbao, una reconocida bailaora de flamenco, que ha creado la obra 'Zarra'. Se exhibirá por primera vez el próximo 17 de noviembre en el teatro Arriaga de Bilbao. Así se presenta este sentido espectáculo. «'Zarra' es una obra de danza en homenaje y reconocimiento a la emblemática figura de Telmo Zarraonandia, 'Zarra' (1921 – 2006), máximo goleador de la liga española durante sesenta años. La coreógrafa Adriana Bilbao, su nieta, crea en su honor esta obra que destaca su formidable grandeza. Conjugando la danza, el flamenco, con los elementos deportivos asociados al fútbol».

De vuelta a esas botas, el pintor Iñaki García Ergüín ideó el cuadro que acompaña esta información. Fue en 1997. Ahora, en el presente, su nieta firmará un guiño formamidable. «Este trabajo se acerca a los orígenes, a la memoria de un pueblo muy ligado a este deporte, a su raíz minera-industrial; y recorre su historia a través de anécdotas guiadas por Telmo. Considerado una leyenda del fútbol, el jugador del Athleticy de la selección española ostenta en su trayectoria un amplio palmarés, en una época radicalmente diferente», describe el teatro Arriaga, donde en 10 días se estrenará 'Zarra'.