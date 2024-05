Así fueron las últimas bodas de los jugadores del Athletic

Silvia Osorio Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Viernes, 31 de mayo 2024, 14:00 | Actualizado 14:11h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

En los últimos años varios de los jugadores del Athletic han pasado por el altar. El año pasado Dani García, que no continuará en el club rojiblanco la próxima campaña. Y anteriormente, Álex Berenguer celebró una espectacular boda en la tierra de su mujer en Turín. Por su parte, de los enlaces de Iñigo Lekue, en 2022, y de Óscar de Marcos, en 2019, no se difundieron tantas imágenes, pero sí de los impecables 'looks' de los invitados.

Dani García y Peñagarikano

Dani García y su mujer Naroa Peñagarikano, vestida de Eder Aurre, se dieron 'sí, quiero' el 10 de junio de 2023 en el caserío Bauskain, en Markina. Amigos y compañeros del club fueron partícipes de una original ceremonia y de un fiestón en toda regla que incluyó, incluso, un espectáculo de danza áerea. Puedes recordar aquí cómo fue el enlace. La pareja, por cierto, está a punto de dar la bienvenida a su primer hijo.

Álex Berenguer y Sofía Jem

El 4 de junio de 2022 la plantilla del Athletic viajó hasta Turín para asistir al enlace de Álex Berenguer y Sofía Jem, nacida en la ciudad italiana. La boda se celebró en un entorno de ensueño, con un menú de alta cocina y una fiesta de lo más divertida. Puedes ver aquí el reportaje completo.

Iñigo Lekue y Anne

Iñigo Lekue y Anne se casaron en Lekeitio el 28 de mayo de 2022. Los jugadores del Athletic y sus parejas acudieron muy elegantes al enlace al igual que a la preboda que se celebró el día anterior. Más información aquí.

Óscar de Marcos e Ibone

De Marcos, junto a Unai López.

Óscar de Marcos, el lateral del Athletic, se casó en 2019 con Ibone, médico de profesión, en la iglesia de San Vicente de Abando, en una ceremonia que contó con la presencia de muchos de sus compañeros y exjugadores rojiblancos. Ese día trascendieron pocas imágenes del novio, pero aquí puedes consultar los 'looks' de los invitados.