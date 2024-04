Cuáles serán los últimos partidos de Muniain en San Mamés

La Liga está a punto de echar el telón y, con ello, la posibilidad de ver jugar a Iker Muniain en el Athletic. En concreto, los aficionados rojiblancos tendrán dos oportunidades para presenciar al capitán sobre el césped, siempre y cuando Ernesto Valverde estime oportuno dar minutos al futbolista navarro.

¿Y cuáles son esos dos partidos en los que los bilbaínos ejercerán de anfitriones? Se trata de dos duelos de especial significado para el futbolista navarro nacido en la barrio de La Txantrea, en Pamplona.

El primero, de hecho, será frente al equipo de su ciudad de nacimiento. Osasuna. Nunca ha tenido buena relación Muniain con el equipo rojillo. O más bien, los aficionados de El Sadar con el capitán del Athletic. De hecho, a finales de la pasada temporada, recibió unos graves insultos. «Muniain putero, lo sabe el mundo entero».

Hace mucho tiempo, el navarro dejó claro que él siempre pensó en rojiblanco, nunca en rojillo. «No sé por qué tengo que tenerle cariño. A mí nunca me han dado nada y sigue sin dármelo. Desde que era pequeño me he enfrentado contra ellos y ahora que juego en el Athletic también. Yo soy del Athletic desde siempre», afirmó en los primeros pasos de su carrera.

El encuentro está previsto para el segundo fin de semana de mayo, el 11-12, pero la Liga todavía no ha anunciado la fecha definitiva. El próximo duelo en casa, el último de la temporada que jugará el Athletic como anfitrión, será contra el Sevilla, el fin de semana del 18-19 de mayo.

¿Y por qué es especial para Muniain? Nunca se le olvidará al navarro aquel encuentro en el Pizjuán del 4 de abril de 2015 cuando se lesionó de gravedad. «No me toque, no me toques. Me he roto», asumió de inmediato al futbolista del Athletic. Salió en muletas y con la rodilla inmovilizada.

Imágenes de dolor de Muniain tras lesionarse en Sevilla en 2015.

El diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Estuvo seis meses y medio sin jugar. Hasta octubre. Y el Sevilla será su último rival en casa como rojiblanco.