Unai Gómez, de descarte en Lezama a debutar ante el Real Madrid El bermeotarra fue dado de baja en la cantera del Athletic con trece años porque no se le veía futuro y regresó tres campañas después

Cuando tenía 13 años Unai Gómez se llevó un golpe muy duro. El Athletic le dio la baja después de dos campañas en Lezama tras militar en el infantil B. Corría 2016 y José María Amorrortu era el responsable de la cantera rojiblanca.

Técnicos conocedores de lo que sucedió explican que la decisión se tomó porque era alineado como un centrocampista posicional al que no se veía futuro en esa demarcación. "No les parecía un futbolista que pudiera jugar de mediopunta", el puesto en el que debutó ante el Madrid. Además no convencía su constitución física. "Le veían ancho de caderas y que eso le impediría ser rápido", explican.

El caso es que el joven Gómez se fue al Danok Bat. Militó tres años en el club de la calle Fika y regresó a Lezama para jugar en el juvenil B en 2019. "Le empezamos a seguir nada más entrar en el club y le fichamos en verano", explica un técnico de la anterior dirección deportiva dirigida por Rafa Alkorta. Consideraban que estaba capacitado para jugar a ritmos muy altos y que podía lucir como un especialista en ir y volver. "Entendíamos que su gran virtud es su capacidad para romper líneas". El caso es que Unai Gómez se afinó como jugador y comenzó a crecer a pasos agigantados. Tras saltar desde el juvenil, sólo hizo un año en el Basconia y otro en el Bilbao Athletic, en donde supo brillar pese al hundimiento general. Cuando aún era menor de edad, el Athletic decidió amarrarle. Firmó un contrato encadenado que concluye el próximo 30 de junio y con una cláusula de 10 millones, según reveló este periódico. Hay, eso sí, una salvaguarda que protege al club rojiblanco. En cuando le haga ficha del primer equipo o sea titular o juegue 45 minutos en diez partidos oficiales la relación entre las dos partes se extenderá por dos campañas más, hasta 2026. El blindaje pasará a ser de treinta millones más IPC. Ese paso también se puede dar por decisión unilateral del club con mayo como fecha tope. La sorpresa del primer once Unai Gómez fue la sorpresa en el once de Valverde ante el Madrid. "Es un futbolista que tiene juego, que puede colocarse en varias posiciones y además llega al área. Nos hacen falta este tipo de futbolistas que tengan tiro y disparo", le elogió el entrenador. Gómez fue convocado en los últimos partidos de la pasada campaña, pero no debutó. El sábado conoció que estaba en el once cuando "vi mi nombre en la pizarra media hora antes de salir del hotel". El centrocampista se encontró con una prueba durísima, hacer frente a un centro del campo del Real Madrid de una enorme potencia física. "Sabía que ellos por dentro tienen jugadores muy fuertes y de mucha calidad, pero yo creo que también la tengo. Así que si quiero acostumbrarme a jugar en Primera tengo que habituarme a medirme a este tipo de futbolistas". Gómez abandonó el campo en el descanso, pero dejó la mejor ocasión de su equipo, un remate detenido por Lunin tras una briosa galopada. Esa jugada ha generado polémica porque Militao le derribó al poco de disparar. Algunos excolegiados indicaron que era penalti. "Chuto y después de hacerlo noto un golpe muy fuerte. El árbitro me dijo que como era después de chutar no era penalti". "Acabo de empezar, pero tengo que tener más tranquilidad con el balón, no precipitarme tanto", reflexionó tras debutar. En Lezama están convencidos de que se trata de un jugador que tendrá largo recorrido en el club.

