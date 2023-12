Unai Gómez y Mikel Jauregizar, desde la cuadrilla en Bermeo a San Mamés

Unai Gómez se convirtió en el gran protagonista de la victoria del Athletic ante el Las Palmas al marcar en el último instante del encuentro el gol que dio los tres puntos a los de Valverde. Pero parte de culpa de ese tanto también la tuvo Mikel Jaureguizar, quien robó el balón a Sandro -los canarios pidieron falta- cuando el conjunto amarillo buscaba también la victoria. El Athletic comenzó a atacar. Unai Gómez cogió la pelota. Abrió a la banda a Iñaki Williams y siguió con su carrera hacia el área rival. El extremo centró, el guardameta sevillano despejó y la pelota le llegó a Unai Gómez que se lanzó con una fe extraordinaria.

Las Palmas protestó una posible falta sobre Sandro. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/iUHe0xPCAt — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 20, 2023

«Voy a ver si me cae y tengo la suerte de que es así», dijo el goleador. «Ni he visto entrar la pelota. Me he enterado de que era gol cuando la gente ha empezado a gritar. Ha sido un subidón de adrenalina brutal. Meter en el último minuto en San Mamés es lo mejor del mundo», resumió entusiasmado.

📺 #LaLigaEnGol pic.twitter.com/BsLuEvJxHD — GOL PLAY (@Gol) December 20, 2023

Unai Gómez y Mikel Jauregizar tienen una gran relación que viene de lejos, de sus inicios en Bermeo, como quiso resaltar el Athletic a través de sus redes sociales.